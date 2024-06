Naša stranka i SDP će u Općini Centar izaći kao BH Blok

Predsjedništvo Naše stranke održalo je sjednicu, na kojoj je razmatrana situacija u Sarajevu, a najkonkretnije za Općinu Centar, na kojoj će, kako nezvanično saznajemo, izaći kao kolacija BH Blok zajedno sa SDP-om, dok Narod i pravda neće imati kandidata.

Dugo se govorilo da će NiP u općini Centar imati svog kandidata, ali kako stvari stoje to se neće desiti, dok će SDP i NS tražiti podršku za Srđana Mandića.

Ono što je poznato, Dennis Gratz iz DF-a i Sead Srna iz NES-a će se uključiti u načelničku utrku.

Podsjećamo, NiP je prošle godine inicirao i referendum za smjenu Mandića, ali do toga nije došlo.

Rok za predaju koalicija za učešće na lokalnim izborima koji će se održati 6. oktobra ističe danas.

To znači da sve stranke koje na izbore planiraju izaći u koaliciji s nekom drugom, to trebaju prijaviti do kraja dana.