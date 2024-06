Đani Rahimić kandidat SDA za gradonačelnika Mostara

Izvršni odbor Gradske organizacije (GO) SDA Mostar, nakon prethodnih konsultacija sa političkim strankama koje čine Koaliciju za Mostar i uz njihovu apsolutnu podršku, donio je odluku da nosilac gradske liste i kandidat za gradonačelnika Mostara bude Đani Rahimić, doktor tehničkih nauka iz oblasti građevinarstva i ugledni mostarski aktivista i poduzetnik. Obznanili su to iz GO SDA na svojoj Facebook stranici, gdje su iznijeli i Rahimićevu biografiju.



- Prof.dr. Đani Rahimić rođen je 1982. godine u Mostaru, gdje je završio Osnovnu školu „Svetozar Ćorović“, Srednju građevinsku školu i Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Nakon toga, upisuje i uspješno završava postdiplomski studij na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a 2015. godine stekao je titulu doktora nauka, odbranivši doktorsku disertaciju na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Dugi niz godina angažovan je kao profesor na Građevinskom fakultetu, a istovremeno je i uspješan poduzetnik u realnom sektoru. Radio je na velikom broju projekata u nekoliko građevinskih preduzeća, a trenutno obnaša i poziciju vršioca dužnosti direktora JP „Komunalno“ Mostar, gdje svojim znanjem i idejama svakodnevno Mostar čini boljim i ljepšim gradom - naveli su.

Rahimić je, dodali su, autor ili koautor jedne knjige i 17 naučnih radova, a član je Društva za geotehniku BiH. Aktivno govori engleski jezik, a kako kažu, poznaje i njemački i španski jezik.

- Pored svega navedenog, brojni Mostarci Đanija Rahimića poznaju po projektu potpune rekonstrukcije i uređenja platoa na brdu Fortica, sa prelijepom Skywalk (nebeskom) stazom, planinskim domom, velikom državnom zastavom, ziplineom, parkom, restoranom i popratnim objektima te parking prostorom. Dr. Đani Rahimić je svakako, sa svojom vizijom, idejama i inicijativama, jedan od najzaslužnijih za realizaciju ovih projekata koji su od Fortice učinili jednu od najljepših turističkih atrakcija u Hercegovini.

Vrijeme je da stručni, ostvareni i obrazovani ljudi, sa vizijom, idejama i konkretnim rezultatima preuzmu upravljanje našim gradom, zbog naše djece i zbog naše budućnosti - stoji u objavi GO SDA Mostara.