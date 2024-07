Robert Tomić iz Posušja govori za "Avaz": Život u paklu patološkog kockanja

Robert Tomić iz Posušja je punih deset godina bio ovisnik o kocki. U tom paklu našao se kao 27-godišnjak kada je postao suvlasnik benzinske pumpe.



Bio izazov

Odjednom je, kaže, u rukama imao veće sume novca, a kladiti se počeo iz znatiželje.

- Moji radnici su mi pokazali kako se kladi. Bio mi je to izazov. Međutim, u to sam ušao baš ekstremno. Nisam imao nikakvu mjeru. Igrao sam gotovo sve, od kladionica do ručnog pokera. Moja supruga i najbliži znali su da se kladim, mislili su da to radim iz zabave, ali za poker, koji sam igrao u društvu od nas sedam, osam po stanovima, nisu znali, jer sam im lagao. Svi kockari su strašni lažovi. Lagao sam sve i svakoga, izmišljao priče koje ne drže vodu - kaže nam Tomić u svojoj mučnoj priči o ovisnosti.

U jednom trenutku izašao je iz suvlasništva nad benzinskom pumpom, nakon čega je otvorio privatni biznis, ali kockati se nije prestao. Dugovi su se, kaže, gomilali, jer je novac ulagao i sve više gubio. Bio je prisiljen i posuđivati novac, a zaduživao se i kod banaka. Zapravo, samo je sve više, govori, upadao u vrtlog začaranog kruga.

- Vrhunac svega je bio kada je banka uzela našu porodičnu kuću u Zagrebu, koju je napravio otac dvojici moje braće i meni. Svi smo imali po stan, ali, eto, ja sam prokockao i tu kuću, a braću poslao u podstanare - kaže nam Tomić.

Prijelomni trenutak

Spas je pronašao u vjeri 2008. godine na jednom seminaru na Blidinju i od tada je, naglašava, „čist“.

- Nisam imao neka očekivanja, ali kada je došao trenutak ispovijedi, pričao sam dva sata. Tu se desio prijelomni trenutak, jednostavno od tada nemam želju za klađenjem. I danas prisustvujem tim seminarima koje pohode i ljudi drugih vjera i nacija, jer kockaju i katolici, i pravoslavci, i muslimani - govori nam on.

Supruga nosila strašan teret

Supruga s kojom ima petero djece ga nije ostavila u toj borbi protiv ovisnosti.

- Nosila je strašan teret i iznijela ga. Ja uživam u svom radu, prelijep je osjećaj kad svojim rukama i žuljevima dođete do vlastitog prihoda. Ali najvažnije je da su mi braća oprostila. Nikad mi to što sam prokockao kuću nisu prigovorili. Pomogli su mi svojim oprostom - zaključuje Tomić.

Kaže da se 2008. godine počeo baviti rezbarstvom. Tada je, kaže, otkrio i taj svoj talent. Njegovo drveno raspelo krasilo je oltar na Koševu kada je 2015. godine papa Franjo pohodio BiH.