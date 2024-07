Dino Mustafić, uspješni bosanskohercegovački reditelj, slavi 55. rođendan

Od januara 2003. do decembra 2005. bio je umjetnički direktor Drame Narodnog pozorišta Sarajevo. Nalazio se na čelu najstarijeg pozorišnog festivala u regiji – Internacionalnog festivala MESS od 1997. do 2016. godine, obnovivši ga nakon opsade Sarajeva sa svojim saradničkim timom. Osnivač je MESS Teatra – Scena Mess i MESS Dance Company.

Rođena Frida Kalo, meksička likovna umjetnica

1907. - Rođena Frida Kalo (Kahlo), meksička likovna umjetnica, slikarica realizma, poznata po svojim autoportretima, portretima, kao i djelima inspiriranim prirodom. Njene slike često su imale čvrste autobiografske elemente pomiješane s realizmom i fantastikom. Tokom svog života Frida je naslikala više od 200 slika, crteža i skica, od čega su 55 autoportreti. Na pitanje zašto je naslikala toliko autoportreta, Frida je odgovorila: „Zato što sam ja tako često sama ... jer sam subjekt kojeg znam ponajbolje”. Danas, više od pola vijeka nakon njene smrti, Fridine slike se prodaju za više novca od djela bilo kojeg drugog ženskog umjetnika. Tako je jedan njen autoportret u Njujorku prodat za 6,8 milona maraka.

1925. - Bil Heli (Bill Haley), američki muzičar i kompozitor, jedan od prvih američkih rokenrol muzičara, rođen je na današnji dan. Prema mišljenjima mnogih, on i njegova grupa - Bill Haley & His Comets - smatraju se jednim od glavnih nositelja kulture ove vrste muzike sredinom 1950-ih. Jedna od najpoznatijih pjesama Billa i njegovog sastava smatra se “Rock Around the Clock”. U februaru 2006. godine, Međunarodna astronomska unija je asteroidu 1999 BH5 promijenila ime u 79896 Billhaley, u čast 25. godišnjice smrti Bila Helija.

1928. - U Njujorku održana premijera filma "Svjetla Njujorka", prvog zvučnog filma u historiji kinematografije.

1946. - Rođen Silvester Stalone (Sylvester Stallone), američki filmski glumac, scenarist, producent i reditelj sicilijanskog porijekla. Jedan je od najistaknutijih filmskih akcijskih junaka 1980-ih i prve polovine 1990-ih. Najpoznatiji je po filmskim serijalima “Roky” i “Rambo”. Budući da nije želio biti zapažen isključivo kao glumac, 1976. godine završio je, navodno u tri dana, scenarij o usponu anonimnog boksača, za Oskarom nagrađeni film “Rocky”, kojim stiče golemu popularnost. Film je bio nominiran za Oskara u deset kategorija, a osvojio je nagradu za najbolji film. Zaokret prema brutalnom čovjeku od akcije do vrhunca je doveden u filmovima “Rambo”, snimljenim od 1982. do 1988. godine, u kojima Stallone tumači lik vijetnamskog veterana - borca za ideale konzervativne Amerike. Godine 2010., ostvario je veliki komercijalni uspjeh akcijskim filmom “Plaćenici” u kojem je okupio velike zvijezde akcijskog filma, a dvije godine kasnije u kinima se pojavio nastavak “Plaćenici 2”, koji je okupio većinu glumaca iz prvog filma te nova "pojačanja" – Čaka Norisa (Chuck Norris) i Žan-Kloda Van Dama (Jean-Claude Van Damme).

1951. - Džefri Raš (Geoffrey Rush), australski glumac, oskarovac, rođen je na današnji dan. Glumačku karijeru započeo je u pozorišnoj družini u Brisbaneu. Godine 1975., na nekoliko godina je otišao u Pariz i studirao mimiku i pantomimu u slavnoj školi mimike Jacquesa Le Coqa, a zatim se vratio u Australiju kako bi nastavio svoju pozorišnu karijeru. Za ulogu u filmu “Sjaj” osvojio je Oskara za najboljeg glavnog glumca i od tada mu se karijera vinula u neslućene visine.

1962. - Umro američki pisac Vilijam Fokner (William Faulkner), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1949., koji je bio zaokupljen problemom zla. Prikazao je društvenu historiju američkog Juga, degeneraciju i propadanje starosjedilačke gospoštine i surovost i bezobzirnost došljaka. Bio je hroničar propadanja, poročnosti, izopačenosti i svireposti. Djela: romani "Sartoris", "Buka i bijes", "Svjetlost u augustu", "Komarci", "Medvjed", "Konjički gambit", "Uljez u prašinu", "Divlje palme", "Vojnikova plaća", "Starac", "Gospodska kuća", "Rekvijem za iskušenicu", "Lupeži", "Utočište", pripovijetke "Svetilište", "Nepobijeđeni".

1975. - Rođen Kertis Džejms Džekson III (Curtis James Jackson) poznatiji kao Fifti Sent (50 Cent), američki reper, glumac i producent. Postao je poznat nakon objavljivanja “Get Rich or Die Tryin” (2003.) i “The Massacre” (2005.).