Konaković sutra u službenoj posjeti Republici Austriji: Sastat će se sa Šalenbergom

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će 9. decembra u službenoj posjeti Republici Austriji.

Tom prilikom ministar Konaković će se sastati sa saveznim ministrom za evropske i međunarodne poslove Republike Austrije Aleksanderom Šalenbergom (Alexanderom Schallenbergom).

Na sastanku će se razgovarati o bilateralnim odnosima između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije, ekonomskoj saradnji, evropskim integracijama, situaciji u regiji te drugim aktuelnim temama.

Nakon sastanka ministri Konaković i Šalenberg obratit će se predstavnicima medija.

Predviđeno je da se u okviru konferencije za novinare održi primopredaja jednogodišnjeg predsjedavanja Strategijom Evropske unije za dunavsku regiju (EUSDR), koju od Republike Austrije preuzima Bosna i Hercegovina. Ministar Šalenberg će i zvanično predati kormilo.