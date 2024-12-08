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MINISTAR VANJSKIH POSLOVA

Konaković sutra u službenoj posjeti Republici Austriji: Sastat će se sa Šalenbergom

Na sastanku će se razgovarati o bilateralnim odnosima između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije

Elmedin Konaković. Avaz

A. O.

8.12.2024

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će 9. decembra u službenoj posjeti Republici Austriji.

Tom prilikom ministar Konaković će se sastati sa saveznim ministrom za evropske i međunarodne poslove Republike Austrije Aleksanderom Šalenbergom (Alexanderom Schallenbergom).

Na sastanku će se razgovarati o bilateralnim odnosima između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije, ekonomskoj saradnji, evropskim integracijama, situaciji u regiji te drugim aktuelnim temama.

Nakon sastanka ministri Konaković i Šalenberg obratit će se predstavnicima medija.

Predviđeno je da se u okviru konferencije za novinare održi primopredaja jednogodišnjeg predsjedavanja Strategijom Evropske unije za dunavsku regiju (EUSDR), koju od Republike Austrije preuzima Bosna i Hercegovina. Ministar Šalenberg će i zvanično predati kormilo.

# ALEXANDER SCHALLENBERG
# AUSTRIJA
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
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