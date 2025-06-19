Načelnik Neuma Dragan Jurković za "Avaz": U Neumu je predsezona bila jako dobra, a najave za špicu su odlične

Manifestacijom „Neumsko ljeto“ proteklog vikenda u našem jedinom gradu na moru i službeno je otvorena turistička sezona. Dosadašnji pokazatelji obećavaju, kako to u razgovoru za „Dnevni avaz“ kaže načelnik Neuma Dragan Jurković, da će ove godine rezultati u turističkom prometu, zasigurno, biti na prošlogodišnjoj razini, a vjerovatno i bolji.

Ključni mjeseci

Jer, kako naglašava Jurković, predsezona koja je o pitanju popunjenosti smještajnih kapaciteta bila iznad prosjeka, prava je uvertira u ovu sezonu.

- U ovom trenutku popunjenost smještajnih kapaciteta je 70 posto, što prethodnih godina nije bio slučaj. Najave za naredna dva, može se reći, ključna mjeseca su jako dobre i mislim da su u ovom trenutku zadovoljni i turistički djelatnici i ugostitelji. Također, već se rezerviraju smještajni kapaciteti u postsezoni, čak i u novembru, za što do sada nije bilo nekog pretjeranog interesa - govori nam Jurković.

Iako tokom glavne sezone u Neumu, uglavnom, borave domaći turisti i bh. dijaspora, sve su brojniji, potvrđuje nam Jurković, dolasci stranih gostiju.

- Neum se sve više prepoznaje i na međunarodnoj turističkoj mapi, a tome je doprinijela i saradnja sa Zračnom lukom Mostar, koja je otvorila brojne linije. Iz Mostara se do Neuma može doći za manje od sat, tako da svakako očekujemo rast dolazaka stranih gostiju. Naravno, domaći turisti i naša dijaspora su okosnica turizma u Neumu - naglašava Jurković.

Od ove godine Neum ima obnovljenu glavnu gradsku šetnicu, a taj projekt je realiziran uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Također, na tom dijelu su, od hotela „Sunce“ do „Zenita“ ugradili polupodzemne kontejnere.

Razvoj zaleđa

- Za kvalitetnu turističku ponudu ključna je infrastruktura, a budući da je gotovo sav turizam u Neumu baziran na obalni dio i na more, cilj nam je bio da to područje uredimo i osvježimo - govori nam Jurković.

Izgradnjom brze ceste Stolac-Neum, naš grad na moru je izašao iz prometne izolacije, a s ciljem kvalitetnijeg povezivanja Neuma s unutrašnjosti BiH otpočele su aktivnosti na izgradnji ceste Hutovo - Ravno. Taj projekt, podsjeća Jurković, realizira se uz podršku Vlade Republike Hrvatske u vrijednosti 17,5 miliona eura.

- Vjerujem da će sve aktivnosti ići svojim tokom i da ćemo, nadam se, za desetak dana raspisati natječaj za izvođenje radova. Ta cesta je ključna za razvoj Neuma i u turizmu i u drugim privrednim granama, ali nam je cilj i početi izgradnju ceste Dračevo - Cerovica koja je prekategorizirana u magistralnu i koja bi nam otvorila veće mogućnosti za razvoj zaleđa - ističe Jurković.

Ruglo Neuma

Brojni devastirani objekti, mahom nekadašnja radnička odmarališta, i dalje su problem koji neumske vlasti ne mogu riješiti.

- Nažalost, ta tema je godinama otvorena i iskreno sam se nadao da ćemo makar za neke objekte koji nisu opterećeni imovinsko-pravnim i drugim sporovima naići na pozitivno promišljanje vlasnika. Djelovat ćemo prema vlasnicima da makar zatvore te objekte, kako sigurnost turista ne bi bila ugrožena, a činjenica je da u velikoj mjeri svojim izgledom narušavaju vizuru Neuma - iznosi Jurković.