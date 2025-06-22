33. godišnjica zločina nad stanovnicima Kalinovika: Umjesto u Memorijalni centar nekadašnji logor pretvoren u štalu

U organizaciji Udruženja članova porodica nestalih Istina - Kalinovik ‘92, danas se u Kalinovik obilježava 33. godišnjica zločina nad civilima bošnjačke nacionalnosti u ovom gradu i okolici.

Nakon polaganja cvijeća na Rogoju, na lokaciji na kojoj su ekshumirani posmrtni ostaci četiri zatočenika iz logora Barutni magacin, centralni dio programa organiziran je ispred osnovne škole, koja je tokom rata bila pretvorena u logor kroz koji je prošlo više od 1.000 civila iz Kalinovika, ali i Foče, Trnova, Gacka i Nevesinja.

Članovi porodica žrtava i brojne delegacije posjetile su i devastirane objekte nekadašnjeg logora Barutni magacin, u kojem je bilo zatočeno 87 Bošnjaka. Umjesto trajnog obilježavanja mjesta zločina i pretvaranja u Memorijalni centar, prostori u kojem su nevine žrtve provele posljednje dane života danas služe za smještaj stoke.