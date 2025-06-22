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SJEĆANJE NA UBIJENE

33. godišnjica zločina nad stanovnicima Kalinovika: Umjesto u Memorijalni centar nekadašnji logor pretvoren u štalu

Članovi porodica žrtava i brojne delegacije posjetile su i devastirane objekte nekadašnjeg logora Barutni magacin

Sa obilježavanja - Avaz
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Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

22.6.2025

U organizaciji Udruženja članova porodica nestalih Istina - Kalinovik ‘92, danas se u Kalinovik obilježava 33. godišnjica zločina nad civilima bošnjačke nacionalnosti u ovom gradu i okolici. 

Nakon polaganja cvijeća na Rogoju, na lokaciji na kojoj su ekshumirani posmrtni ostaci četiri zatočenika iz logora Barutni magacin, centralni dio programa organiziran je ispred osnovne škole, koja je tokom rata bila pretvorena u logor kroz koji je prošlo više od 1.000 civila iz Kalinovika, ali i Foče, Trnova, Gacka i Nevesinja.

Članovi porodica žrtava i brojne delegacije posjetile su i devastirane objekte nekadašnjeg logora Barutni magacin, u kojem je bilo zatočeno 87 Bošnjaka. Umjesto trajnog obilježavanja mjesta zločina i pretvaranja u Memorijalni centar, prostori u kojem su nevine žrtve provele posljednje dane života danas služe za smještaj stoke.

Logor Barutni magacin. A. Bajramović / Avaz

U popodnevnim satima cvijeće će biti položeno i na lokacijama masovnih grobnica Mehka brda i Tuzlakova štala u kojoj su ubijene i spaljene 24 osobe. Obilježavanje tužne godišnjice bit će završeno kod tunela u Miljevini, gdje je ubijeno 37 osoba.

Do sada su pronađeni posmrtni ostaci 80 ubijenih, a još uvijek se traga za 42 žrtve zločina počinjenih na prostoru Kalinovika.

Po ko zna koji put upućen je apel Tužilaštvu BiH da počne raditi svoj posao, jer odgovorni za zločine, posebno članovi tzv Kriznog štaba općine Kalinovik, još uvijek nisu procesuirani, a nema ni informacija gdje su kosti žrtava izmještene iz primarnih grobnica. Zbog toga u posljednjih nekoliko godina nije pronađeno niti jedno tijelo.

# ZLOČIN
# KALINOVIK
# LOGOR
# GODIŠNJICA
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