Bećirović putuje u radnu posjetu UN-u, održat će govor u velikoj sali Generalne skupštine

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović boravit će u radnoj posjeti Ujedinjenim nacijama (UN) od 5. do 8. jula 2025. godine.

Tokom posjete, Bećirović će u sjedištu UN-a prisustvovati obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine. Riječ je o prvom obilježavanju ovog međunarodnog dana u organizaciji UN-a.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović održat će govor u velikoj sali Generalne skupštine UN-a povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine.

Tokom radne posjete UN-a, Bećirović će otvoriti i izložbu u sjedištu UN-a pod naslovom "Naslijeđe nade nakon genocida u Srebrenici - Putovanje nove generacije".

Također, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović imat će i niz radnih sastanaka u sjedištu UN-a.