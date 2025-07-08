Gutereš o Srebrenici: I danas vidimo obrasce koji su doveli do zločina

On je tom prilikom pročitao i govor prvog čovjeka UN-a Antonija Gutereša.

Erl Kurtni Ratrej (Earle Courtenay Rattray), iz izvršnog ureda generalnog sekretara UN-a je u svom govoru pred Generalnom skupštinom UN-a, pozvao sve članice UN-a da podrže istinu i upozorio na alarmantan porast govora mržnje 30 godina poslije genocida u Srebrenici.

- Svijet se danas okuplja kako bi odao počast žrtvama najvećeg zločina počinjenog na tlu Evrope od Drugog svjetskog rata. Više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka je odvojeno od svojih porodica, masakrirano i zakopano u masovne grobnice. Hiljade žena, djece i starijih osoba bile su prisilno protjerane. Čitava jedna generacija je izbrisana.

Jasna namjera

Namjera je bila jasna – eliminacija bosanskih muslimana iz Srebrenice.

Danas se sjećamo i odajemo počast svim žrtvama. Odajemo priznanje hrabrosti, snazi i dostojanstvu preživjelih i porodica žrtava, te priznajemo teške istine.

Prije 30 godina Ujedinjene nacije i međunarodna zajednica iznevjerile su narod Srebrenice. Taj kolektivni neuspjeh nije bio slučajnost, već posljedica političkih interesa, propagande i međunarodne nebrige.

Od tada, preživjeli i porodice žrtava – posebno Majke Srebrenice – pokazale su nevjerovatnu hrabrost u potrazi za pravdom i istinom. One pomažu novim generacijama da odrastaju sa ljubavlju, a ne s mržnjom. Njihova nepokolebljiva odlučnost i spremnost da se suoče s počiniocima zločina bile su od ključne važnosti za rad Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog suda pravde.

Moramo podržati odluke tih sudova, priznati genocid i osigurati da se glas preživjelih iz Srebrenice i dalje čuje. Samo priznavanjem patnje svih žrtava možemo graditi međusobno razumijevanje i trajni mir.

Historijska istina

Svaka osoba u Bosni i Hercegovini zaslužuje budućnost izvan sjene sukoba, poricanja i revizionizma.

Danas, dok se sjećamo, moramo se suočiti s realnošću. Nakon Srebrenice, svijet je rekao: "Nikada više". Ipak, danas vidimo porast govora mržnje, diskriminacije i ekstremizma. Svjedočimo ponovnoj glorifikaciji ratnih zločina. Vidimo iste obrasce koji su vodili ka zločinima iz mržnje.

Ne smijemo ignorisati ove uznemirujuće signale.

Pozivam sve države članice da ispune svoju odgovornost – da čuvaju historijsku istinu i ljudsko dostojanstvo.