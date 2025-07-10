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KRALJEVSKA POSJETA

Vojvotkinja od Edinburga doputovala u BiH kako bi prisustvovala godišnjici genocida u Srebrenici

Velika Britanija ostaje podržavati suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercehgovine

Vojvotkinja od Edinburga s članom Predsjedništva BiH Željkom Komšićem. FENA

FENA

10.7.2025

Njeno kraljevsko visočanstvo vojvotkinja od Edinburga (Edinburgha) stigla je u Bosnu i Hercegovinu kako bi prisustvovala obilježavanju 30. godišnjice genocida u Srebrenici, objavio je britanski ambasador u BiH Džulijan Rajli (Julian Reilly) na X-u.

On je objavio fotografije susreta vojvotkinje sa članom Predsjedništva BiH Željkom Komšićem.

- Velika Britanija ostaje podržavati suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, sjećanje i pomirenje i napredak na putu ka trajnom miru - napisao je Rajli.

# GENOCID
# SREBRENICA
# SARAJEVO
# BIH
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