Dvojica odbornika napustila stranku Gorana Selaka i prešla u DNS kod Nenada Nešića

Siniša Mandić i Srđan Vujović, odbornici Socijalističke partije Srpske (SPS) koju predvodi Goran Selak, zvanično su prešli u Demokratski narodni savez (DNS), stranku čiji je lider Nenad Nešić.

- Odbornici SPS-a Gorana Selaka iz Gacka, Siniša Mandić i Srđan Vujović, od danas su novi članovi Demokratskog narodnog saveza - saopćeno je iz DNS-a.

Nenad Nešić je izrazio zadovoljstvo zbog njihovog dolaska.

- Drago mi je što su u DNS-u prepoznali snažnog partnera i priliku da zajedno gradimo Republiku Srpsku po mjeri građana – za stabilnost, napredak i bolju budućnost svih nas. DNS – NPS: zajedno rastemo, zajedno radimo, zajedno ćemo i pobijediti! Idemo dalje - poručio je Nešić.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske je nedavno imenovala Nešića za zamjenika direktora Republičke uprave civilne zaštite.

Nešić je u maju napustio pritvor, gdje je proveo pet mjeseci zbog sumnje u koruptivne aktivnosti. Nakon hapšenja, podnio je ostavku na funkciju ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.