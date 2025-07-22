Uz tužitelja stao Medžlis IZ Mostar: Sudski spor u vezi s izgradnjom Kazališta dobio novu dimenziju

Međutim, činjenica je da se u vezi s tim megalomanskim projektom vodi sudski spor koji se u jednom trenutku gotovo pretvorio u svojevrsnu trakavicu.

Zapravo, sa zamahom na gradilištu zgrade HNK, prije dvije godine, u prvi plan je izbilo višedecenijsko pitanje prava na raspolaganje zemljištem u središtu Mostara, za koje u Islamskoj zajednici kažu da je tu bio nelegalno konfiskovani Lakišića harem, dok su odmah nakon rata vlasti u zapadnom Mostaru izuzele to zemljište i namijenile ga za izgradnju Kazališta.

Vijest o tome da je Općinski sud u Mostaru dopustio Medžlisu Islamske zajednice (MIZ) Mostar da se uključi u sudski proces pokrenut zbog izgradnje zgrade Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) Mostara ponovo je ustalasala prašinu u najvećem gradu na Neretvi, ali i izazvala razne reakcije.

Grad Mostar je, prije više od godinu, preko Javnog gradskog pravobranioca, čemu se usprotivio gradonačelnik Mario Kordić, podnio tužbu protiv Kazališta radi ništavosti ugovora o ortakluku.

U sudski proces se na stranu tuženog umiješao Hercegovačko-neretvanski kanton, preko kantonalnog pravobranioca, koji je, podsjetimo, ustao protutužbom protiv Grada Mostara. Općinski sud u Mostaru odbacio je njihovu protutužbu, jer kao umješač na to nisu umali pravo, a rješenje je potvrdio Kantonalni sud u Mostaru.

Legalno pravo

U međuvremenu je Općinski sud u Mostaru dopustio i MIZ-u Mostar da se uključe u sudski postupak, kao umješač na strani tužitelja, odnosno Grada Mostara.

Iz MIZ-a su za „Dnevni avaz“ kazali kako žele iskoristiti svako legalno i legitimno pravo da doprinesu očuvanju i povratku vakufske imovine u konkretnom slučaju Lakišića harema.

- To pravo proizlazi iz vjerskih propisa, ali i moralnih načela, ali isto tako i od zahtjeva naših članova, članova Islamske zajednice koji imaju povjerenja u nas i koji od nas traže svakodnevno da se ulaže maksimalan trud u očuvanje vakufske imovine, u povratku Lakišića harema, kao vakufske parcele u okrilje Islamske zajednice kao legalnog titulara - kazao nam je glavni imam MIZ-a Dino ef. Maksumić.

Sudsko rješenje je, naglasio je, samo dio puta ka ostvarenju tog cilja, odnosno vraćanja imovine i zaštitu vakufskih parcela.

Glavna rasprava u ovom sudskom procesu trebala bi, prema posljednjim informacijama, početi početkom jeseni.

Reakcija Vukoje

Nakon što je obznanjeno da je MIZ Mostar postao strana u postupku, uslijedila je reakcija direktora Kazališta Ivana Vukoje, koji je, između ostalog, naveo da predmetni lokalitet nikada nije evidentiran kao vakufska imovina, kao i da se za njega, od 1882. godine u zemljišnim knjigama, kao ni drugim javnim dokumentima ne koristi naziv „Lakišića harem“.