Gradski olimpijski bazen u Banjoj Luci pod katancem

Gradski olimpijski bazen u Banjoj Luci od danas je pod katancem. U preduzeću tvrde da nema osnovnih uslova za rad, pa tako ne mogu izvršavati obaveze prema spasilačkim službama, ali ni obaveze prema dobavljačima.

Zbog svega najviše trpe sportisti, koji pozivaju Gradsku upravu da riješe problem. Predstavnici gradske vlasti krive skupštinsku većinu, kojoj poručuju da zakaže sjednicu i izvrši realokaciju sredstava.

Ovo je samo jedan u nizu primjera političkih prepucavanja na relaciji gradonačelnik-predstavnici skupštinske većine, a najviše trpe građani, kao i u svim drugim slučajevima.