Preminuo istaknuti travnički privrednik

Vahid Skrobo (72), istaknuti privrednik osnivač i direktor kompanije Poljorad preminuo je u petak, 25. jula, prenosi biznisinfo.ba.

Prijatelji i poslovni partneri od Skrobe se oprašaju na društvenim mrežama uz emotivne poruke, naglašavajući da je ostavio dubok trag u bh. poslovnoj zajednici.

Kompanija za proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda osnovana je 1990. godine. Iz malog, porodičnog biznisa izrasla je u respektabilnu firmu sa više od 60 stalno zaposlenih i više od hiljadu kooperanata iz cijele BiH.

Poljorad nudi širok asortiman mliječnih proizvoda koji se može naći u svim velikim trgovačkim centrima u BiH i regionu. Takođe izvoze u mnoge države svijeta.

Poljorad je prošle godine ostvario prihode od 11,5 miliona KM, prenosi biznisinfo.ba.