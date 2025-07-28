Prijevoznici pisali Zoranu Tegeltiji i najavili blokade od 1. septembra: "Bit ćete odgovorni za krizu"

Predstavnici Konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine, koji okuplja aktere transportno-logističkog sektora iz cijele BiH, uputili su otvoreno pismo direktoru Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) Zoranu Tegeltiji i najavili proteste i blokade od 1. septembra.

Kako su naveli, tokom prethodnih mjeseci su kroz više direktnih sastanaka s ekspertima UIO BiH pokazali punu spremnost za konstruktivan dijalog i partnersko rješavanje problema koji svakodnevno ugrožavaju njihovu konkurentnost i održivost.

Zadržavanje na graničnim prijelazima

- U početnim fazama razgovora, vaš tim je ostavio dojam stručnosti, otvorenosti i odlučnosti, što smo otvoreno i pozitivno prenijeli članicama Konzorcijuma. Na osnovu toga, poslovna zajednica imala je osnovana očekivanja da će dogovorene mjere biti brzo i efikasno sprovedene. Nažalost, realnost na terenu govori suprotno. Vrijeme zadržavanja na graničnim prijelazima sada je u prosjeku povećano na 14,5 sati, Nastavlja se dvostruke naplate terminalskih usluga, kao i drugi nepredviđeni troškovi. Opstrukcije u sprovođenju dogovorenih mjera su ponovo prisutne - navode.

Kažu da praksa pokazuje da se promjenom službenih osoba mijenjaju i pravila, što je krajnje neprofesionalno i neprihvatljivo.

- Zahtijevamo da svi dogovoreni standardi važe i budu obavezni na svim carinskim terminalima u BiH, bez izuzetaka i bez personalne samovolje. Pravila ne smiju zavisiti od toga ko je tog dana dežurni na terminalu – nego moraju biti sistemska, jednaka i obavezujuća. Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine više ne vjeruje u deklarativne najave – već isključivo u mjerljive rezultate i sprovođenje dogovorenih procedura. Zbog toga smo 25. jula 2025. godine obavijestili sve političke stranke u BiH, lokalne zajednice u kojima djeluju naši članovi, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vlade RS-a i FBiH da započinjemo sve pripremne aktivnosti za organizaciju protesta koji će početi 1. septembra 2025. godine i trajati do ispunjenja svih zahtjeva - poručuju.

Smatrat će ih odgovornima

Kažu da će, ukoliko do 15. avgusta ne vide konkretne rezultate, smatrati UIO direktno odgovornom za eskalaciju krize i posljedica koje će uslijediti.

Podsjetili su da ovaj sektor okuplja više od 3.300 prijevoznika sa međunarodnim licencama, upravlja sa više od 16.000 vozila, generiše desetine miliona KM u deviznim prilivima godišnje te svakodnevno gubi hiljade radnih sati zbog neažurnosti, neujednačenih procedura i samovolje službenika.

- Zahtijevamo jedinstvene, trajne i jasno propisane carinske procedure na svim terminalima, eliminaciju dvostrukih naplata i neosnovanih troškova za prijevoznike, primjenu 'zelenog puta', digitalnih displeja i standardizovane kontrole, mjerenje vremena i učinka u radu svih terminala, digitalizaciju svih evidencija, regulisane odnose sa špediterima bez uštrba po efikasnost prijevoznika, transparentno izvještavanje o učinku carinskih službi, obračun štete po osnovu zadržavanja po uzoru na praksu EU – 40 EUR/sat - navode.

Nema vremena

Kažu da samo traže da se sprovede ono što je već dogovoreno.

- Transportna industrija više nema vremena za eksperimente. Ako postoji stvarna volja da se izbjegne institucionalna i socijalna kriza – djelujte odmah - poručili su u dopisu upućenom Tegeltiji.