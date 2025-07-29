Emrić: "Opozicija ne može ići u sukob s pozicijom jer su podaci vezani za strukturu Srba u institucijama"

Zastupnički dom BiH danas je održao dvije hitne sjednice, ali bez konkretnih rezultata. Rasprava o etničkoj zastupljenosti u državnim institucijama zasjenila je sve. Počela je podacima inicijatora da su Bošnjaci u disbalansu, izazvala duga i burna obraćanja, a okončana bez zaključka. Ovog puta, vlast i opozicija iz RS bili su ujedinjeno protiv. Na isti način zaustavili su i raspravu o izmjenama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine.

O ovoj temi u Dnevniku 3 govorio je Jasmin Emrić, zastupnik NES-a u Parlamentu BiH.

Kako kao jedan od predlagača Zaključaka o nacionalnoj zastupljenosti u državnim institucijama, komentirate njihovo neusvajanje?

"Već duže vremena radimo na prikupljanju podataka kako bi imali relevantan uzorak o onome što je vrlo često u javnom i političkom diskursu bilo prisutno, a to je da se povećava trend debalansa Bošnjaka i ostalih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Institucije su dostavile podatke koje smo analizirali, obrađivali, razmatrali i zaključili da je ukupan broj zaposlenih u 74 institucije 7.966, a od tog ukupnog broja 20% je više Hrvata, 17,6% je više Srba, 431 Hrvata, 64 Bošnjaka je manje ili 16,9% i 13 iz reda ostalih, što je suprotno Ustavu i Zakonu", kazao je Emrić.

Kako komentirate to što u parlamentu nije bilo razumijevanja za tematiku kojom ste se vi bavili?

"Očekivali smo da će biti više razumijevanja, jer se ovdje radi o kršenju člana 9.3 Ustava Bosne i Hercegovine i kršenju članova Zakona koji propisuju proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama Bosne i Hercegovine", naglasio je.

Kako tumačite to da su opozicija i vlast na ovom pitanju udruženo djelovali, ali i HDZ zajedno s njima?

"Opozicija ne može ići u konflikt sa pozicijom jer su ti podaci u vezi sa etničkom strukturom Srba koji su zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine", kazao je.

Ko je odgovoran za debalans koji se vidi u podacima koje ste naveli?

"Odgovorne su vlasti koje pravovremeno o tome nisu podužele odgovarajuće mjere. Vjerojatno nije bilo analize ovih podataka na pravi način. Nešić je za dvije godine promijenio kompletnu etničku strukturu Ministarstva sigurnosti i popunio sve ono što nije bilo popunjeno u prethodnom periodu i na taj način preferira svoju etničku populaciju koju predstavlja. Ovo je samo otvaranje rasprave, jer svakodnevno po hodnicima slušamo primjedbe i frustracije državnih službenika koji ne mogu napredovati. Bošnjaci su u debalansu i kada je u pitanju rukovodeći kadar, što je zabrinjavajuće. Odgovorno je Vijeće ministara, odnosno Bošnjaci ministri koji su dozvolili da u 28 institucija na svega šest rukovodećih pozicija budu Bošnjaci", istakao je Emrić.

Izmjene Zakona o SIPA-i, umjesto u traženu hitnu proceduru, poslane su Kolegiju na usaglašavanje. Kakva je sudbina ovog zakona?

"To je jedan benigan zakon, odnosno tehnička stvar kojom bi se riješilo zakonito rukovođenje u SIPA-i", kazao je.