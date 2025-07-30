Konferencija za mirno rješavanje palestinskog pitanja: Traži se završetak rata i osnaživanje suverene Palestine u miru s Izraelom

U Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku danas se završava Međunarodna konferencija na visokom nivou za mirno rješavanje palestinskog pitanja i sprovođenje rješenja o dvije države. Kopredsjedavajući konferencije, Francuska i Saudijska Arabija, pripremile su sveobuhvatan tekst deklaracije, koji je podijeljen učesnicima, a rad se nastavlja nakon pauze koja traje do 21 sat po našem vremenu.

Njujorškom deklaracijom, pored ostalog, traži se završetak rata u Gazi, te osnaživanje suverene i ekonomski održive države Palestine, koja živi u miru i sigurnosti s Izraelom. Deklaracijom su predviđene zajedničke mjere lidera i predstavnika zemalja učesnica, da usmjerene na okončanje rata u Gazi, te postizanje pravednog i trajnog rješenja izraelsko-palestinskog sukoba, na osnovu efikasne primjene rješenja o dvije države. Osuđuje se svaki napad na civile, uključujući i terorizam, te potvrđuje odbacivanje bilo kakvih poteza koji vode ka teritorijalnim i demografskim promjenama, uključujući prisilno raseljavanje palestinskog stanovništva što je ocijenjeno kao flagrantno kršenje međunarodnog humanitarnog prava. Uz osudu napada Hamasa, u tekstu se osuđuju i napadi Izraela na civile u Gazi, kao i opsada i izgladnjivanje koji su doveli do razorne humanitarne katastrofe.

Deklaracija predviđa prekid vatre, sigurnost i humanitarni odgovor, plan oporavka i rekonstrukcije Gaze, humanitarni angažman na Zapadnoj Obali, ostvarenje suverene, ujedinjene i nezavisne Palestinske države koja će egzistirati u miru pored Izraela, očuvanje rješenja s dvije države od nezakonitih jednostranih mjera, primjenu međunarodnog prava, te postizanje regionalne integracije okončanjem izraelsko-palestinskog sukoba.

Zanimljivo je da konferenciju, osim SAD i Izraela, bojkotiraju Mađarska i Slovačka, a od zemalja Balkana Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija. U radu konferencije učestvuju ambasadori BiH, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore.