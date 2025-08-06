Elek se oglasio nakon što je prijavljen: "Odazvat ću se pozivu ako će pored mene sjediti Konaković"

Centralna izborna komisija BiH (CIK) prijavila je SNSD-ovca Nedeljka Eleka zbog indirektnih prijetnji i pritisaka na članove CIK-a koji dolaze iz entiteta RS, a on se sada po tom pitanju oglasio i poručio da će se "sa zadovoljstvom odazvati pozivu svih nadležnih i dati izjavu".

Ipak, naveo je da očekuje da pored njega sjedi i Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH.

- Drago mi je da se (Vanja) Bjelica Prutina sjetila pravde i zakona, ali mi je krivo što se nije sjetila kada je Konaković otvoreno prijetio da će izvesti ljude na ulice Sarajeva ako predsjedniku Miloradu Dodiku ne bude potvrđena presuda - rekao je Elek za Srnu te optužio Konakovića da se "lažno predstavlja kao ministar vanjskih poslova".

On smatra da "ljudi iz RS-a u CIK-u treba da brane interese RS-a i njenih institucija".

- Ali, očigledno je da više vole Konakovića nego Eleka i drago mi je što sam na suprotnoj strani od njih - naveo je on.

Podsjetimo, on je ranije putem mreže X poručio:

- Ako Dino može da vrši pritisak na Sud, možemo i mi na CIK. Proglasiti Vanju u Istočnom Sarajevu i Kalabu u Banjoj Luci personama non grata. Zakazati demonstracije ispod prozora. Zapamtite ova lica, srećemo ih - napisao je.