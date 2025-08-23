Srđan Puhalo: "Sarajevo ima filmski festival, Neum more, a Republika Srpska..."

Psiholog iz Banje Luke Srđan Puhalo nabrojao šta sve ima, između ostalog, Federacija BiH, a iz RS-a izdvojio samo jedno. Puhalo je poznat po zanimljivim i direktnim statusima u kojima se ne plaši reći svoje mišljenje.
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Puhalo je poznat po zanimljivim i direktnim statusima u kojima se ne plaši reći svoje mišljenje
Srđan Puhalo. Platforma X
Psiholog iz Banje Luke Srđan Puhalo nabrojao šta sve ima, između ostalog, Federacija BiH, a iz RS-a izdvojio samo jedno. Puhalo je poznat po zanimljivim i direktnim statusima u kojima se ne plaši reći svoje mišljenje.
- Sarajevo ima filmski festival, Jajce pozorišni, Tuzla književnu nagradu, Međugorje Gospu, Neum more, a Republika Srpska Dodika - napisao je Puhalo na Facebook profilu.
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