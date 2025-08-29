Upozorenje na poplave u Kantonu Sarajevo: Očekuju se obilne padavine

Kantonalna uprava civilne zaštite izdala je upozorenje zbog mogućih poplava usljed najavljenih obilnih kišnih padavina koje se očekuju večeras i tokom sutrašnjeg dana.

- Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. Očekuju se obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom, pri čemu bi za kraći vremenski period moglo pasti od 15 do 30 litara kiše po metru kvadratnom, a lokalno i do 60 litara. Ove padavine mogu izazvati bujične poplave, plavljenje imovine, prekide u saobraćaju, poremećaje u snabdijevanju električnom energijom i vodom, te otežane uslove vožnje - navode iz KUCZ-a.

Kako bi se zaštitili život, zdravlje i imovina, Kantonalna uprava civilne zaštite poziva sva pravna i fizička lica da odmah, u skladu sa svojim nadležnostima, preduzmu preventivne mjere zaštite od bujičnih poplava.

- Pripravnost i priprema adekvatnih resursa ključni su za brzu i efikasnu reakciju svih subjekata sistema zaštite i spašavanja, čime se mogu spriječiti velike materijalne štete, kao i eventualne povrede i ljudske žrtve. Posebno apelujemo na općinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo da kontinuirano obilaze najugroženija područja, stave svoje snage u stanje pripravnosti kao snage prvog odgovora te spremno reaguju u skladu sa planovima zaštite i spašavanja - navode iz KUCZ-a.

Sva pravna i fizička lica dužna su svaku opasnost ili pojavu koja može dovesti do prirodne ili druge nesreće odmah prijaviti Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite na broj 121, koji je dostupan 24 sata dnevno.