Zastupnik u Skupštini KS: Hijene lažima brane Vjeru, narod i Stranku od mene

Nakon brojnih objava na društvenim mrežama u kojima je, kako tvrdi, meta brutalnih laži i porodičnih uvreda, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo, Haris Zahiragić oglasio se putem društvene mreže Facebook. Kako je naveo, montiraju mu se snimci, pripisuju izmišljene firme i sastanci koji se nikada nisu desili, te da se sve vodi s ciljem političke diskreditacije. Poručuje da su prešli granicu i da će istina uskoro doći na dnevni red.

Prenosimo post u cjelosti:

- Vrijeđali su mi članove porodice, majku, oca rahmetli, čak su mi i tek rođenu kćerkicu nazvali "vanbračnim kopiletom".

Brojali su, ti duševni siromasi, dane i mjesece od kada sam se oženio, pa do kada se ona rodila i zaključili su valjda da se rodila "čitavih" mjesec dana ranije.

Nisu pomislili da je bila životno ugrožena i da se, Božijom voljom, morala roditi tih mjeseca dana ranije, te da u takvim okolnostima i takvim danima iskušenja za mene i moju porodicu, bez obzira na neslaganje, ne bi trebali na takav način "udarati" ispod pojasa.

Nisu na tome stali. Izvlače mi stare emisije, režu dijelove istih i objavljuju izvan konteksta na dnevnoj osnovi - u ovisnosti kako procijene da mi taj dan mogu nanijeti neku političku štetu.

Izmišljaju mi neke firme i biznise, a svi koji me poznaju znaju da nikada nisam bio od tog posla. Nažalost, jer nemam nikakve firme, niti udjela u istim. Istina, bilo bi bolje da imam.

Nazivaju me novim Konakovićem i kite me inim drugim epitetima, a javnost je svjedok da sam lično, imenom i prezimenom, u borbi protiv tih pojava i izdajničke vlasti "išao glavom", tamo gdje mnogi drugi koji su bili pozvani nisu smjeli ići nogom.

Pišu o nekim sastancima sa predstavnicima drugih stranka, lokacijama i temama tih sastanaka - iako se ti sastanci nisu ni desili.

Najnovija laž takve vrste je da sam prilikom posjete Krajini za vikend bio u nekom cazinskom restoranu sa Rifatom Hozanovićem.

Jedina istina je da sam bio u Bosanskoj krajini za vikend, ali nisam bio ni u Cazinu, niti sam se čuo ili sastajao sa gospodinom Hozanovićem.

Prave lažne profile sa mojim imenom i prezimenom i neke stranice poput one "SDA info", sa koje me kao "brane" od samih sebe, a kako bi se stekao utisak da ja stojim iza tih stranica. Naravno, nemam ništa sa tim stanicama, a zapravo isti oni koji me napadaju na taj način vode klasični kontraobavještajni rat protiv mene.

Ono što me najviše u tome iritira jeste to što oni to sve rade "u ime Vjere", "u ime naroda", "u ime Stranke", navodno te hijene tako brane Vjeru, narod i Stranku od mene.

Zapravo, oni brane licemjerni sistem vrijednosti, a u kojem se prema njihovom moralnom kodeksu može krasti, tenderisati, imenovati loše kadrove, pljačkaški privatizirati, sve dok se to radi sa vjersko-nacionalnim narativom.

Znam ugrozili smo taj sistem i sada smo problem. I neka smo...

Nisam htio ništa odgovarati, ignorisao sam ovu antikampanju koja ne prestaje, imao sam važnijeg posla, borio sam sa protiv loše i izdajničke vlasti i za državu Bosnu i Hercegovinu. Međutim, prešli ste svaku mjeru.

Neću odgovarati jadnom Mulahusiću i ostalim pljuvačima, oni će odgovarati za svaku napisanu bljuvotinu i neistinu tamo gdje se za takve stvari konačno i odgovara.

Međutim, njihovim nalogodavcima i "izvorima", a naravno da znam ko su, znam svaki pojedini krak te mreže laži, ovim putem poručujem da su konačno pretjerali, pa će se u skladu sa tim i oni veoma brzo naći na mom dnevnom redu, jedan po jedan.

Ne putem botova, ne putem laži, ne putem naručenih tekstova, nego lično i putem istine, pa "kom obojci, kom opanci".

I da, mi se nećemo umoriti.