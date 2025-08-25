Današnji promet obilježen padovima i stagnacijom cijena

Na trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 10.759,80 KM kroz četiri transakcije, u kojima je vlasnika promjenilo 677 dionica.

Najznačajniji promet zabilježile su dionice Bosnalijeka d.d. Sarajevo koje su ostvarile promet u iznosu 9.900 KM pri čemu je kurs pao na 33 KM po dionici, što predstavlja blagi pad od 0,03 posto, a prometovano je 300 dionica.

Na tržištu investicionih fondova trgovano je dionicama ZIF-a BIG Investiciona grupa d.d. Sarajevo uz skroman promet od 222,60 KM. Kurs je ostao nepromjenjen i iznosio je 0,70 KM.

Kod emitenata sa Slobodnog tržišta, dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ostvarile su promet 637,20 KM, a kurs je zabilježio pad od 2,61 posto, spustivši se na 10,80 KM.

Kretanje berzanskih indeksa takođe je bilo u negativnom smjeru. SASX-10 je zabilježio pad od 0,25 posto, dok je SASX-30 oslabio za 0,09 posto. Najveći gubitnik među indeksima bio je SASX-BBI, koji je pao za 0,38 posto. S druge strane, BIFX i SASX-FN ostali su nepromjenjeni u odnosu prethodno trgovanje.

Cjelokupni današnji promet obilježen je padovima i stagnacijom cijena, bez zabilježenih porasta vrijednosti dionica.