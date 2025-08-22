Na Sarajevskoj berzi promet 156.498,30 KM

Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi (SASE) ostvaren je ukupan promet od 156.498,30 KM, a u sklopu 19 transakcija ukupno su prometovana 7.954 vrijednosna papira.

Vrijednost BIFX-a je pala za 0,81 posto, dok su ostali indeksi zabilježili porast svojih vrijednosti. Vrijednost indeksa SASX-10 je porasla za 0,60 posto , indeksa SASX-30 za 0,09 posto, a SASE Islamskog indeksa - u saradnji sa BBI, SASX-BBI, za 0,44 posto. Vrijednost indeksa SASX-Fundamentals, SASX-FN u plusu je za 0,14 posto.

Na Kotaciji privrednih društava trgovano je dionicama emitenta Bosnalijek d.d. Sarajevo u iznosu 12.774,44 KM, a u sklopu dvije transakcije prometovano je 387 dionica. Kurs emitenta je iznosio 33,01 KM.

Na Kotaciji fondova ostvaren je promet od 79,10 KM dionicama ZIF-a BIG investiciona grupa d.d. Sarajevo, a kroz jednu transakciju prometovano je 113 dionica po cijeni 0,70 KM.

Na Slobodnom tržištu - ST1 ostvaren je promet od 126.736,82 KM, a u sklopu 15 transakcija prometovano je 3.620 dionica. Najveći dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta ASA Banka d.d. Sarajevo u iznosu 87.781,68 KM. Kurs emitenta iznosio je 190 KM.

Na Slobodnom tržištu - ST2 trgovano je dionicama emitenta DC Tešanj Kraševo d.d. u iznosu 16.907,94 KM, prometovane su 3.834 dionice a cijena je formirana na 4,41 KM.

Najveći dnevni porast vrijednosti zabilježile su dionice emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo od 3,44 posto i dostigle cijenu 15 KM, dok je najveći dnevni pad registrirao emitent ZIF BIG investiciona grupa d.d. Sarajevo od 5,41 posto, saopćeno je iz Sarajevske berze.