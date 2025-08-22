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DNEVNI IZVJEŠTAJ

Na Sarajevskoj berzi promet 156.498,30 KM

U sklopu 19 transakcija ukupno su prometovana 7.954 vrijednosna papira

Ukupan promet od 156.498,30 KM. SASE

FENA

22.8.2025

Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi (SASE) ostvaren je ukupan promet od 156.498,30 KM, a u sklopu 19 transakcija ukupno su prometovana 7.954 vrijednosna papira.

Vrijednost BIFX-a je pala za 0,81 posto, dok su ostali indeksi zabilježili porast svojih vrijednosti. Vrijednost indeksa SASX-10 je porasla za 0,60 posto , indeksa SASX-30 za 0,09 posto, a SASE Islamskog indeksa - u saradnji sa BBI, SASX-BBI, za 0,44 posto. Vrijednost indeksa SASX-Fundamentals, SASX-FN u plusu je za 0,14 posto.

Na Kotaciji privrednih društava trgovano je dionicama emitenta Bosnalijek d.d. Sarajevo u iznosu 12.774,44 KM, a u sklopu dvije transakcije prometovano je 387 dionica. Kurs emitenta je iznosio 33,01 KM.

Na Kotaciji fondova ostvaren je promet od 79,10 KM dionicama ZIF-a BIG investiciona grupa d.d. Sarajevo, a kroz jednu transakciju prometovano je 113 dionica po cijeni 0,70 KM.

Na Slobodnom tržištu - ST1 ostvaren je promet od 126.736,82 KM, a u sklopu 15 transakcija prometovano je 3.620 dionica. Najveći dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta ASA Banka d.d. Sarajevo u iznosu 87.781,68 KM. Kurs emitenta iznosio je 190 KM.

Na Slobodnom tržištu - ST2 trgovano je dionicama emitenta DC Tešanj Kraševo d.d. u iznosu 16.907,94 KM, prometovane su 3.834 dionice a cijena je formirana na 4,41 KM.

Najveći dnevni porast vrijednosti zabilježile su dionice emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo od 3,44 posto i dostigle cijenu 15 KM, dok je najveći dnevni pad registrirao emitent ZIF BIG investiciona grupa d.d. Sarajevo od 5,41 posto, saopćeno je iz Sarajevske berze.

# SASE
# SARAJEVO
# BIH
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