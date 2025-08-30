Dio krova prijeti urušavanjem: Stanar u Sarajevu strahuje od kiše i strujnog udara

U sarajevskoj ulici Adžemovića 31, stanar, čiji je identitet poznat redakciji, ali je želio ostati anoniman, već dvije godine vodi borbu sa prokišnjavanjem stana. Kako je ispričao za portal "Avaza" do sada se nikome nije obraćao za pomoć.

- Sam sam to rješavao, stavljao sam kante i kupio vodu. Strah me većih kiša, da se taj dio krova ne sruši u potpunosti, a brine me i kabal od struje koji se nalazi gore - govori sagovornik "Avaza".

Dodaje da je situacija za njega sve neizvjesnija, te da nema finansijskih sredstava da sam izvrši popravke na krovu.