Krajinović za "Avaz": Kiša nas je opet iznenadila, a ljetu nije kraj

Dijelove BiH, posebno Hercegovine pogodilo je danas nevrijeme. Obilna kiša prouzročila je brojne nevolje, a na vremenske neprilike upozoravale su i nadležne službe.

Bakir Krajinović, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) u razgovoru za „Avaz“ navodi da je frontalni sistem donio očekivane padavine u BiH, koje su bile najavljeno i kroz narandžasto meteo upozorenje.

-Najavili smo da očekujemo padavine između 15 i 30 litara, u Hercegovini i do 60 litara po metru kvadratnom. U osam sati jutros u Mostaru je izmjerena količina od 35 litara po metru kvadratnom, što znači da je tokom noći i jutra bilo dosta kiše. Međutim, ako pogledamo u kontekstu ekstremnih količina padavina koje se dešavaju u avgustu u BiH, naprimjer, u Mostaru 13.avgusta 1996.godine za jedan dan palo je 88,9 litara po metru kvadratnom. To je maksimalna dnevna suma za Mostar i kada uzmemo u obzir ovih 35 litara to izgleda prilično smiješno. Međutim, problemi su se javili, nadam se da su građani imali informacije na vrijeme, ali sudeći prema fotografijama, opet nas je kiša iznenadila i opet smo sve rizike zanemarili - kaže Krajinović.

Iako kiša polako posustaje, Krajinović navodi da je i dalje na snazi narandžasto meteo upozorenje sve do 20 sati danas. Nakon toga se, naglašava, očekuje lagano smirivanje vremenskih neprilika, premda će i tokom prvog dijela sutrašnjeg dana povremeno biti slabije kiše.

- Od sredine nedjelje kiša posustaje i sve više ćemo imati sunca. Trenutno, temperature su dosta niže u odnosu na protekle dane, a početkom naredne sedmice očekuje nas dosta sunčanih intervala. Posebno će ponedjeljak i utorak biti stabilni uz temperature koje će u Bosni dosezati do 25 stepeni, u Hercegovini do 30 stepeni Celzijusa. Od srijede nas očekuje nešto više oblaka širom naše zemlje i nestabilnija atmosfera, međutim, padavine koje nas očekuju su dosta manje u odnosu na trenutne vrijednosti - govori Krajinović.

Krajem iduće sedmice, kaže, temperaturni maksimumi će se u Bosni kretati do 20-tak stepeni, a u Hercegovini do 25 stepeni Celzijusa i, zapravo će biti dosta svježije uz povremene slabe padavine.

- Pravo smirivanje vremena i stabilizacija atmosfere očekuje se od petka uz konstantan porast temperatura zraka. Septembarsko ljeto je pred nama, a trenutni proračuni prognoznih modela ukazuju na to da će vrijednosti temperatura zraka u Hercegovini od 10. do 14.septembra dosezati i 35 stepeni Celzijusa, isto tako na sjeveru naše zemlje, a u centralnim predjelima do 30-tak stepeni, bez padavina, bez naglih promjena vremena tako da ljetu još nije kraj - zaključio je Krajinović.