Prvi međunarodni voz iz Ploča prema Sarajevu označio početak nove linije

Prvi međunarodni voz na novoj željezničkoj liniji Sarajevo-Ploče-Sarajevo krenuo je u nedjelju iz stanice Ploče u 15:40 sati, čime je i zvanično uspostavljena nova linija koju su zajednički pokrenule Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine (ŽFBiH) i Hrvatske željeznice Putnički prijevoz (HŽPP).

Nova linija uvedena je kao produžetak postojeće relacije brzog putničkog voza Sarajevo-Čapljina-Sarajevo, a saobraćaće tokom vikenda, odnosno petkom, subotom i nedjeljom.

Župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaž Pezo izrazio je zadovoljstvo uspostavom linije, naglašavajući da će voz saobraćati dva puta sedmično, uz očekivanu dobru popunjenost i dugoročni uspjeh.

– Pokušat ćemo biti podrška u svemu tome. Ova prekogranična saradnja je u interesu obje strane granice – rekao je Pezo.

Gradonačelnik Ploča Ivan Marević također je izrazio zadovoljstvo, ističući kako ova linija ne samo da pruža prednost u odnosu na automobil, već nosi i romantičnu komponentu. – Sigurno ću koristiti voz sa porodicom – dodao je.

Slične pohvale dolaze i iz Metkovića, gdje je gradonačelnik Dalibor Milan istakao da nova linija omogućava građanima brže putovanje u BiH, kao i bolju povezanost studenata i radnika, te da ima značajan turistički potencijal.

Jeftinije i brže

– Građani doline Neretve i Metkovića sada mogu jeftinije i brže posjetiti Mostar i Sarajevo, dok stanovnici Mostara i Sarajeva mogu otkriti ljepote našeg kraja, uključujući Maraton lađa i muzeje – kazao je Milan.

Zadovoljstvo nije krio ni generalni direktor Željeznica FBiH Mirza Hadžibegić, ističući da je linija od dosadašnje sezonske vožnje postala cjelogodišnja, te je zahvalio svim inicijatorima i učesnicima.

– Stojimo kao podrška i javni servis građanima, te se radujemo i budućim međunarodnim linijama, a planiramo uskoro uključiti i nove linije prema Zagrebu i dalje – rekao je Hadžibegić.

Predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić izrazio je zadovoljstvo cjelogodišnjim saobraćanjem linije nakon gotovo 12 godina.

– Zahvaljujem inicijativi gradonačelnika Ploča i Metkovića, županu te što smo uz podršku kolega iz Željeznica FBiH uspjeli uspostaviti ovu liniju – rekao je Ukić, naglašavajući kako je linija prilagođena studentima iz Dubrovačko-neretvanske županije, povezujući ih sa Sveučilištem u Mostaru.

Dodao je da se, zahvaljujući mjerama Vlade Republike Hrvatske, djeca, studenti, penzioneri, te osobe starije od 60 godina mogu besplatno voziti na hrvatskom dijelu puta, dok se na području BiH plaća određeni dio karte.

Predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza očekuje da će linija biti dobro prihvaćena i da će doprinijeti revitalizaciji željezničkog saobraćaja na ovoj dionici.

Voz će od 14. novembra ove godine saobraćati vikendom do 25. juna 2026. godine, nakon čega će od 26. juna do 31. avgusta 2026. saobraćati kao sezonski putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo.

Prema utvrđenom redu vožnje, voz iz Sarajeva za Ploče polazit će petkom u 16:46, a u Ploče stiže u 20:14 sati. Iz Ploča za Sarajevo polaziće subotom u 5:05 (dolazak u 8:35), te nedjeljom u 15:40 sati (dolazak u 19:07). Nedjeljom ujutro iz Sarajeva polaziće još jedan voz za Ploče u 7:15, sa dolaskom u 10:36 sati.

Prodajna mjesta

Produženjem linije do Ploča, putnicima je omogućena jednostavnija i povoljnija povezanost do Jadranske obale, čime se dodatno jača saobraćajna povezanost između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Karte za Ploče putnici mogu kupiti na prodajnim mjestima u Sarajevu, Hadžićima, Konjicu, Mostaru i Čapljini, ali za sada ne i putem interneta.

Karte je potrebno kupiti najkasnije dan prije planiranog putovanja do 12 sati, uz obavezno ostavljanje ličnih podataka na blagajni: ime i prezime, godina rođenja i broj pasoša.

Iz Željeznica FBiH ističu da je ova procedura uvedena radi efikasnije carinske kontrole i smanjenja zadržavanja pri prelasku državne granice između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Putnici koji putovanje započinju u Pločama kartu mogu kupiti na dan putovanja kod konduktera u vozu, pri čemu je moguće plaćanje u markama ili eurima.