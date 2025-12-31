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NA DANAŠNJEM TRGOVANJU

Na Sarajevskoj berzi promet 2.201.485,20 KM

Na Slobodnom tržištu - ST1 ostvaren je promet od 2.200.155,20 KM

Sarajevska berza. Fena

FENA

31.12.2025

Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 2.201.485,20 KM, a u sklopu sedam transakcija ukupno je prometovano 10.809 dionica.

Na Kotaciji privrednih društava trgovano je dionicama Bosnalijek d.d. Sarajevo u iznosu 600 KM, a u sklopu jedne transakcije prometovano je 20 dionica. Kurs emitenta blago je pao za 0,03 posto i iznosio je 30 KM.

Na Slobodnom tržištu - ST1 ostvaren je promet od 2.200.155,20 KM, a u sklopu četiri transakcije prometovano je 10.716 dionica. Najveći dnevni promet ostvaren je dionicama ASA banka d.d. Sarajevo u iznosu 2.199.867,20 KM. Cijena dionice je neznatno pala za 0,01 posto na 205,98 KM.

Dnevni porast vrijednosti zabilježile su samo dionice UNIS d.d. Sarajevo od 38,70 posto i dostigle su cijenu 10 KM, dok je najveći dnevni pad registrirao KLAS d.d. Sarajevo od 5,88 posto sa cijenom osam KM.

Indeksi su se kretali mješovito - BIFX i SASX-FN bez promjene, SASX-30 je u blago oslabio za 0,01 posto, izraženiji pad je kod indeksa SASX-30 (-0,20 posto), a jedini rast zabilježio je SASX-BBI od 0,29 posto, saopćeno je iz Sarajevske berze.

# SASE
# BIZNIS
# EKONOMIJA
# SARAJEVSKA BERZA
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