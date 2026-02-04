Na Sarajevskoj berzi u januaru promet 1,13 miliona KM

U januaru 2026. godine na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 1.137.283,10 KM. U okviru 209 transakcija prometovana su 88.073 vrijednosna papira.

Na Kotaciji privrednih društava promet je iznosio 87.747,89 KM, uz 3.080 trgovanih dionica u okviru 29 transakcija. Sav promet na ovom segmentu Kotacije ostvaren je sa dionicama emitenta „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo (BSNLR). Dionice Bosnalijeka su u januaru ostvarile pad vrijednosti od 7,83 % sa cijenom od 27,65 KM.

Na Kotaciji fondova, promet je iznosio je 43.691,09 KM, a najveći promet ostvaren je dionicama ZIF „Fortuna fond“ d.d. u iznosu od 37.832,67 KM, i padom vrijednosti kursa od 0,63 % u odnosu na prethodni mjesec. Na drugom mjestu po prometu nalazi se ZIF „BIG Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo sa ostvarenim prometom od 2.487,40 KM i porastom kursa od 6,06 % u odnosu na prethodni mjesec. Na ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 30.266 dionica.

Na Kotaciji obveznica trgovalo se obveznicama emitenta "ASA Finance" d.d. Sarajevo u ukupnoj vrijednosti od 300.000 KM; u sklopu 1 transakcije prometovano je 300 obveznica.

Promet na Slobodnom tržištu - ST1 iznosio 544.277,23 KM. Najviše se trgovalo dionicama emitenta „ASA banka“ d.d. Sarajevo – 259.589,04 KM. Ukupno je protrgovano 1.257 dionica ove banke. Na drugom mjestu po ostvarenom prometu nalazi se JP „Elektroprivreda BIH“ d.d. Sarajevo sa prometom od 90.768,76 KM, te „BH Telecom“ d.d. Sarajevo sa 60.612,75 KM.

Promet na Slobodnom tržištu - ST2 iznosio je 141.094,34 KM. Najveći promet ostvaren je sa dionicama emitenta „BADECO ADRIA“ d.d. Sarajevo – 93.049,89 KM. Na drugom mjestu po ostvarenom prometu nalazi se "Prevoz radnika Kreka“ d.d. Tuzla sa prometom od 30.800 KM.

Promet na Slobodnom tržištu – ST3 iznosio je 19.590,65 KM. Najveći promet ostvaren je sa dionicama emitenta „Pretis“ d.d. Vogošća – 18.338,90 KM.

Na Tržištu za emitente u stečaju ostvaren je promet od 210 KM.

Na mjesečnom nivou, većina indeksa berze bilježi pozitivan saldo. Indeks BIFX je zabilježio najizraženiji porast od 2,57 %, a slijede SASX-FN sa plusom od 1,62 % i SASX-BBI sa +0,02%. Negativan izuzetak bili su SASX-30, koji je pao za 0,49 %, te SASX-10 s padom od 0,42 %

Prijavljeno je 5 vanberzanskih transakcija u ukupnoj vrijednosti od 671,90 KM; prometovano je 6.719 dionica.

U januaru 2026. godine najveći promet ostvaren je od strane člana Berze „ASA banka" d.d. Sarajevo – 917.433,99 KM. Slijede „Raiffeisen Bank" d.d. Bosna i Hercegovina sa 654.097,70 KM i „Unibroker" d.o.o. Sarajevo sa 420.557,67 KM prometa.

Prvo mjesto po broju zaključenih transakcija na tržištu SASE zauzima „Raiffeisen Bank" d.d. Bosna i Hercegovina sa 121 sklopljenom transakcijom, nakon čega slijede „Unibroker" d.o.o. Sarajevo sa 92 sklopljene transakcije , te „ASA banka" d.d. Sarajevo sa 76 transakcija.