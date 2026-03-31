Federacija BiH prikupila 30 miliona KM emisijom obveznica

Federacija Bosne i Hercegovine danas se zadužila za 30 miliona KM kroz aukciju obveznica na Sarajevskoj berzi (SASE). Ukupan promet na današnjem trgovanju iznosio je 30,18 miliona KM kroz 28 transakcija, dok je prometovano 236.004 dionice.

Na 63. aukciji prikupljeno je 29,96 miliona KM, a emitovane su trogodišnje obveznice s rokom dospijeća 1. aprila 2029. Ukupno je kroz 23 transakcije upisano 30 hiljada obveznica, po ponderisanoj prosječnoj cijeni 99,8855 uz kamatnu stopu od 3,1924 posto.

Redovna trgovina činila je manji dio prometa, s iznosom od 220.905 KM, dok na Kotaciji nisu zaključeni poslovi. Na Slobodnom tržištu, ST2, najveći promet ostvario je ŠIPAD komerc (191.838 KM) uz pad cijene od 20 posto na 1,20 KM, dok je "Udarnik" Breza ostao na 0,63 KM s prometom od 29.067 KM.

Indeks SASX-30 oslabio je za 0,67 posto, dok su SASX-10, SASX-BBI, SASX-FN i BIFX zadržali nivoe s prethodnog trgovanja, saopćili su iz Sarajevske berze.