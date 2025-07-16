Na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 31.093,50 KM

Na Sarajevskoj berzi (SASE) ostvaren je ukupan promet od 31.093,50 KM. U sklopu tri transakcije prometovana su 873 vrijednosna papira.

Vrijednost BIFX-a nije se mijenjala, dok ostali indeksi danas bilježe porast vrijednosti. Vrijednost indeksa SASX-10 je porasla za 0,79 posto, indeksa SASX-30 za 0,15 posto, a SASE Islamskog indeksa - u saradnji sa BBI, SASX-BBI, za 0,62 posto. Vrijednost indeksa SASX-Fundamentals, SASX-FN, je u plusu od 0,37 posto.

Na Kotaciji privrednih društava trgovalo se dionicama Bosnalijek d.d. Sarajevo u iznosu od 870 KM; u sklopu jedne transakcije prometovano je 30 dionica po cijeni 29 KM.

Na slobodnom tržištu ostvaren je promet od 30.223,50 KM; u sklopu dvije transakcije prometovane su 843 dionice. Najveći dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta HM Cement BiH d.d. Kakanj u iznosu 22.350 KM a kurs emitenta iznosio je 74,50 KM. Trgovalo se još i dionicama emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo u iznosu 7.873,50 KM; prometovane su 543 dionice po cijeni od 14,50 KM.

Najveći dnevni porast vrijednosti zabilježile su dionice emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo od 2,69 posto, dok dnevni pad danas nije registriran, saopćeno je iz SASE.