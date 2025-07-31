Na Sarajevskoj berzi promet 6.539,61 KM

Na Sarajevskoj berzi na današnjem trgovanju ostvaren je ukupan promet 6.539,61 KM. U okviru četiri transakcija prometovano je 537 vrijednosnih papira.

Kotacija investicionih fondova

Danas je nakon dužeg vremena realizovana transakcija na Kotaciji investicionih fondova. U okviru jedne transakcije prometovano je 68 dionica ZIF "Eurofond-1" d.d. Sarajevo, uz promet od 25,16 KM. Zvanični službeni kurs ovog instrumenta iznosio je 0,37 KM po dionici. Kod tog emitenta nakon današnje trgovine ne postoje nalozi na tržištu za kupovinu ili prodaju.

Na ST1 subsegmentu Slobodnog tržišta trgovalo se sa dionicama dva emitenta. Sa vrijednosnim papirima BH Telecoma d.d. Sarajevo ostvaren je promet 4.734,85 KM, uz 337 prometovanih dionica u okviru jedne transakcije. Kurs tih dionica ostao je nepromijenjen u odnosu na prethodni dan trgovine i iznosi 14,05 KM. Nakon današnje trgovine ovim dionicama, raspon između najbolje kupovine i najbolje prodajne cijene (tzv. spread) iznosi 14,05 - 14,50 KM, saopćeno je iz Sarajevske berze.

Lagani pad

Na ST1 subsegmentu trgovalo se i dionicama Energoinvesta d.d. Sarajevo, sa prometom 229,60 KM i 82 protrgovanih dionica. Zvanični službeni kurs ovih dionica iznosi 2,80 KM, što je u odnosu na prethodni dan trgovine ovim vrijednosnim papirima pad od 0,71 posto. Inače, u zadnjih šest mjeseci cijena ovog instrumenta se kretala između 1,10 KM i 3,27 KM po dionici.

Na ST2 subsegmentu Slobodnog tržišta nastavljena je trgovina dionicama Rudnika soli Tuzla d.d. Tuzla. Prometovano je 50 dionica, po srednjem kursu od 31 KM po dionici, čime je ostvaren promet 1.550 KM.

Tri od pet indeksa SASE su na današenjem trgovanju zabilježili lagani pad, dok kod preostala dva nije bilo promjene vrijednosti - BIFX: 492,57, SASX-10: 1.408,29 (-0,02 posto), SASX-30: 2-724,63 (-0,02 posto), SASX-BBI: 14.551,57 (-0,2 posto), SASX-FN: 32.612,03.