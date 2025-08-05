Na Sarajevskoj berzi današnji promet 112.245 KM

Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi (SASE) ostvaren je ukupan promet od 112.245 KM, a u okviru šest transakcija prometovana su 872 vrijednosna papira.

Hibridni način trgovine

Najveći promet ostvaren u u okviru hibridnog načina trgovine - aukcije za dionice Sarajevske berze vrijednosnih papira - 103.040 KM. U okviru tri transakcije prometovano je ukupno 322 dionica Berze po cijeni 320 KM po dionici, što u odnosu na prethodnu trgovinu predstavlja porast od 6,67 posto.

Trgovina dionicama Berze se obavlja prema posebnim pravilima, budući da svaki potencijalni kupac mora provesti zakonom i podzakonskim aktima propisanu proceduru obavještenja i/ili dobijanja saglasnosti od regulatora. Današnja aukcija organizovana ja na osnovu zahtjeva White Bridge Asset Menagement d.o.o. iz Osijeka od 20. juna 2025.

Na ST1 subsegmentu Slobodnog tržišta trgovano je dionicama emitenta JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo u iznosu 4.480 KM. Ukupno je prometovano 400 dionica tog emitenta po cijeni 11,20 KM po dionici, što u odnosu na zadnje trgovanje ovim dionicama predstavlja pad od 1,58 posto.

Na ST2 subsegmentu trgovano je dionicama emitenta Rudnik soli Tuzla d.d. Tuzla u iznosu 4.725 KM. Prometovano je 150 dionica po cijeni 31,50 KM po dionici, što u odnosu na prethodno trgovanje ovim dionicama predstavlja porast od 1,61 posto.

Bez promjene vrijednosti

Indeksi BIFX i SASX-30 na današnjem trgovanju nisu zabilježili promjenu vrijednosti. SASX-10 je pao za 0,16 posto na 1413,95 indeksna poena, dok je SASX-BBI izgubio 0,20 posto svoje vrijednosti i dan završio na 14.514,12 indeksnih poena. Jedini porast vrijednosti zabilježio je SASX-FN, koji je porastao za 0,06 posto na 32.626,29 indeksna poena, saopćeno je iz Sarajevske berze.