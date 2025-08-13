SASE: Današnji promet 35.394,12 KM

Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi (SASE) ostvaren je ukupan promet od 35.394,12 KM. U okviru osam transakcija prometovano je 1931 vrijednosnih papira.

Najveći promet ostvaren je sa dionicama emitenta "BH Telecom" d.d. Sarajevo (BHTSR) - 19.837,40 KM. U dvije transakcije prometovano je 1.397 dionica po cijeni od 14,20 KM. Nakon današnje trgovine, raspon između najboljeg kupovnog naloga (best bid) i najboljeg prodajnog naloga (best ask) je od 14,20 KM do 14,50 KM po dionici. Na prodajnoj strani se po ovoj cijeni nudi 4.810 dionica, dok potražnja po cijeni od 14,20 KM iznosi 433 dionice.

Prometovane dionice

Značajniji promet ostvaren je i sa dionicama "Bosnalijek" d.d. Sarajevo (BSNLR) - protrgovano je 280 dionica što je rezultiralo prometom od 8.893 KM. Cijene po kojoj su, u okviru tri transakcije, prometovane dionice bile su u rasponu od 31,60 do 31,90 KM po dionici. Dionice Bosnalijeka su današnju trgovinu završile sa zvaničnim kursom od 31,76 KM, što u odnosu na prethodno trgovanje predstavlja pad od 0,44 posto.

Trgovina dionicama "ASA Banke" d.d. Sarajevo (IKBZRK2) nastavljena je i danas, mada u značajno manjem iznosu. U okviru jedne transakcije prometovano je 12 dionica ova banke po srednjem kursu od 190 KM, što u odnosu na prethodno trgovanje predstavlja pad vrijednosti od 0,07 posto.

Nakon dužeg vremena, danas se trgovalo i dionicama "Dobojputevi" d.d. Doboj-Jug, u iznosu od 2.997,72 KM. Cijena dionica ovog emitenta je pala za 2,95% na 15,14 KM po dionici, uz promet od 198 vrijednosnih papira.

Bez promjene vrijednosti

Indeksi SASE su današnje trgovine završile sa minimalnim gubicima vrijednosti, sa izuzetkom BIFX, kod kojeg nije bilo promjene vrijednosti.

JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj obavještavaju o sazivanju 20. vanredne skupštine društva za 28. august 2025. godine sa početkom u 11.30 sati. Na dnevnom redu su odluke o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora ovog društva.

Sparkasse Bank d.d. obavještava također o sazivanju 41. vanredne skupštine za 27. augusta 2025., sa početkom u 09.00 sati. Osim proceduralnih tačaka, na dnevnom redu su i odluke o razrješenju i imenovanju nezavisnog člana Nadzornog odbora ove banke.

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo obavještava o prijedlogu kandidata za člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, za 89. vanrednu skupštinu koja je zakazana za 15. august 2025., saopćeno je iz SASE.