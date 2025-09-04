Skromniji promet danas na Sarajevskoj berzi

Trgovanje na Sarajevskoj berzi danas je bilo u znaku skromnijeg prometa od 11.052,51 KM ostvarenog u devet transakcija i prometovanje 475 dionica.

Cjelokupna aktivnost bila je skoncentrisana na Slobodnom tržištu, dok na Kotaciji nije bilo zaključenih transakcija.

Najviše je trgovano dionicama emitenta TRANSTURIST D.D. TUZLA, kad je prometovano 4.270 KM, a njihova cijena zadržala se na nivou od 70 KM, bez promjene u odnosu na prethodnu trgovinu.

Među emitentima koji su donijeli dinamiku, izdvojili su se Unigradnja d.d. i JP Elektroprivreda BIH d.d.

Unigradnja d.d. je trgovinu zaključila sa rastom od 3,97 postoO, uz promet od 2.015 KM i cijenu od 65 KM, dok je JP Elektroprivreda BiH d.d. ostvarila veći promet u iznosu od 4.007,51 KM ali uz pad vrijednost od 1,18 posto i zaključnu cijenu od 10,57 KM.

Što se tiče indeksa, BIFX je dan završio bez promjene, dok je SASX-10 zabilježio blagi pad od 0,11 posto, kao i SASX-BBI padom od 0,17 posto.

Na suprotnoj strani, SASX-30 je porastao za 0,09 posto, dok je SASX-FN u plusu 0,43 posto.