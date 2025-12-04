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OBAVLJA SE UVIĐAJ

Eksplozija u fabrici vojne opreme: Povrijeđena najmanje jedna osoba, dvije prevezene u bolnicu

O incidentu je obaviješteno i nadležno tužilaštvo, koje prati razvoj cijelog slučaja

Eksplozija u firmi. Facebook

A. O.

4.12.2025

U kompaniji Krušik u Valjevu, koja je poznata po proizvodnji vojne opreme, danas je došlo do eksplozije u pogonu namijenjenom izradi kapisli.

Prema prvim navodima, povrijeđena je najmanje jedna osoba, dok su još dvije osobe preventivno prevezene u bolnicu radi dodatnih pregleda.

Na mjesto nesreće odmah su upućene policijske ekipe koje trenutno obavljaju uviđaj.

Tačan uzrok eksplozije bit će poznat nakon što istraga bude završena.

O incidentu je obaviješteno i nadležno tužilaštvo, koje prati razvoj cijelog slučaja.

# SRBIJA
# EKSPLOZIJA
# VALJEVO
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