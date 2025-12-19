U Sarajevu uhapšen diler, zaplijenjeni heroin i marihuana

Pripadnici Odjeljenja za borbu protiv zloupotreba opojnih droga Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) u akciji kodnog naziva Trokut uhapsili su dilera te zaplijenili drogu.

Riječ je o D. Š. (45) iz Sarajeva, koji je "pao" u četvrtak u 13.10 sati u ulici Džidžikovac u centru Sarajeva.

Prilikom pretresa 45-godišnjaka, kao i stana koji koristi na području općine Centar, pronađena je određena količina heroina i marihuane, određena količina gotovog novca, digitalna vaga, kao i drugi predmeti od interesa za istragu.

Sarajlija, koji se sumnjiči da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, predat je u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a KS.

Obaviješten je i dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Sarajevo.