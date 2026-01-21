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UHAPŠENI U AKCIJI "BARUT"

Zubak, Huseinbegović i Rajić ostaju u pritvoru naredna tri mjeseca zbog sumnjive prodaje "Vitezita"

Pritvor je produžen na tri mjeseca, potvrđeno je za portal „Avaza“ iz POSKOK-a

Osumnjičeni tokom sprovođenja u Tužilaštvo. Avaz

Piše: Amila Ovčina

21.1.2026

Tomislav Zubak, Behrija Huseinbegović i Josip Rajić koji su uhapšeni u akciji kodnog naziva „Barut“, koju su sproveli pripadnici Federalne uprave policije u oktobru 2025. godine, ostaju iza rešetaka još naredna tri mjeseca, potvrđeno je za „Avaz“.

Kako je potvrđeno iz POSKOK-a, na prijedlog Posebnog odjela FTFBIH, Posebni odjel Vrhovnog suda FBiH donio je odluku o produženju pritvora za sve osumnjičene uhapšene u akciji "Barut".

- Pritvor je produžen na tri mjeseca – potvrđeno je za portal „Avaza“ iz POSKOK-a.

Podsjećamo, u akciji FUP-a na području Srednjobosanskog kantona uhapšeni su Behrija Huseinbegović, stečajna upraviteljica PS Vitezit d.o.o. u stečaju, Josip Rajić i Tomislav Zubak, odgovorne osobe u kompaniji WDG d.o.o. Vitez, čiji je osnivač kupac imovine Vitezita.

Akcija je sprovedena s ciljem dokumentovanja krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Inače, Tomislav Zubak je sin poznatog hrvatskog trgovca oružjem Zvonka Zubaka.

Bonus video:

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# FUP
# VITEZIT
# BEHRIJA HUSEINBEGOVIĆ
# TOMISLAV ZUBAK
# JOSIP RAJIĆ
# AKCIJA "BARUT"
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