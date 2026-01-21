Zubak, Huseinbegović i Rajić ostaju u pritvoru naredna tri mjeseca zbog sumnjive prodaje "Vitezita"

Tomislav Zubak, Behrija Huseinbegović i Josip Rajić koji su uhapšeni u akciji kodnog naziva „Barut“, koju su sproveli pripadnici Federalne uprave policije u oktobru 2025. godine, ostaju iza rešetaka još naredna tri mjeseca, potvrđeno je za „Avaz“.

Kako je potvrđeno iz POSKOK-a, na prijedlog Posebnog odjela FTFBIH, Posebni odjel Vrhovnog suda FBiH donio je odluku o produženju pritvora za sve osumnjičene uhapšene u akciji "Barut".

- Pritvor je produžen na tri mjeseca – potvrđeno je za portal „Avaza“ iz POSKOK-a.