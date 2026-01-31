UHAPŠEN NAPADAČ

Drama u Mostaru: U pucnjavi teško ranjen muškarac (46)

Prema neslužbenim informacijama, S. S. je bio vani, a A. O. je prema njemu, iz još neutvrđenih razloga, zapucao iz svog stana kada ga je uspio teško raniti

Piše: Meliha Smajkic

31.1.2026

Pedesetogodišnji A. O. uhapšen je večeras u Mostaru nakon što je u naselju Centar II, u ulici Ante Starčevića iz vatrenog oružja ranio S. S. (46), potvrđeno je za portal "Avaza" iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Kako nam je kazala glasnogovornica Uprave policije MUP-a HNK, Ilijana Miloš, policiji je pucnjava prijavljena u 18.10 sati nakon čega su odmah na lice mjesta upućene policijske snage.

- Ozlijeđena osoba je prevezena u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar gdje su joj konstatirane teške tjelesne ozljede. Više informacija imat ćemo nakon očevida - kazala je Miloš.

Prema neslužbenim informacijama, S. S. je bio vani, a A. O. je prema njemu, iz još neutvrđenih razloga, zapucao iz svog stana kada ga je uspio teško raniti.

# PUCNJAVA
# MUP HNK
# MOSTAR
