Ovo su nam kazali na Akademiji likovnih umjetnosti: "Erdoan je bio dijete za primjer, ima brata blizanca..."

I dok su još svi u šoku zbog velike tragedije u centru Sarajeva kada je tramvaj na liniji 1 izletio iz šina i usmrtio mladića Erdoana Morankića (23) iz Brčkog, a teško povrijedio još 4 osobe, na Akademiji imaju samo riječi hvale za mladića iz Brčkog.

- Nikada nije prošao da se nije pozdravio. Svima je pomagao i svi su ga hvalili. U šoku smo i ne možemo vjerovati da se to dogodilo - kazali su nam na Akademiji, uz molbu da dođemo poslije i razgovaramo s prodekanom za nastavu da kaže nešto više o njihovom studentu, prijatelju i kolegi.

Također, otkrili su nam da je Erdoanov brat blizanac student Filozofskog fakulteta u Sarajevu.