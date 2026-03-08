Pronađeno tijelo žene u šumi kod Tutina, osuđen poznanik na 14 godina zatvora

Tijelo Esme Tiganj (64) iz Tutinа pronađeno je 8. marta 2025. godine u šumi nedaleko od Novog Pazara, na starom putu između dva sela, potvrđeno je iz policijskih izvora. Za njom se tragalo od 5. marta, kada je posljednji put viđena oko 19:30 sati, nakon čega joj se izgubio svaki trag.

Nakon višednevne potrage u kojoj su učestvovali članovi porodice, prijatelji i policija, njeno tijelo je pronađeno skriveno ispod lišća. Istragom je utvrđeno da se radi o ubistvu, a za ovaj zločin osuđen je Ahmedin Pepić (59), poznanik žrtve. Prema navodima izvora bliskih istrazi, Pepić je nakon događaja pokušao napustiti Srbiju i otišao je u Bosnu i Hercegovinu, ali je ubrzo nakon povratka uhapšen.

Sud je Pepića osudio na 14 godina zatvora zbog krivičnog djela ubistva. Tokom sudskog postupka tvrdio je da nije imao namjeru usmrtiti Esme Tiganj te da joj je pokušao pomoći.

- Pokušao sam da je reanimiram, ali nisam uspio - izjavio je tokom saslušanja.

Tokom istrage utvrđeno je da bi motiv zločina mogao biti lične prirode, a pojedine komšije su ranije navodile da je Esma Tiganj posljednjih mjeseci živjela u strahu. Prema riječima jedne komšinice, žrtva je bila udovica i nakon smrti supruga se nije ponovo udavala, dok su mještani pretpostavljali da je Pepić duže vrijeme pokazivao interesovanje za nju.

- Taj čovjek je u posljednje vrijeme proganjao Esmu. Viđali smo ga ovdje, pretpostavljali smo da su možda nekada bili u emotivnoj vezi, ali je ona vjerovatno pokušavala da se spasi od njega - izjavila je jedna od komšinica.

Nakon pronalaska tijela i okončane istrage, sudski postupak završen je izricanjem zatvorske kazne za osuđenog. Policija je ponovo apelovala na građane da prijave svaki nestanak ili sumnjivo ponašanje u lokalnoj zajednici kako bi se slični slučajevi spriječili ili brže rasvijetlili.