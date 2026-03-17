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DOBROVOLJNO JE PREDAO

Akcija u Čapljini: Mladi motociklista zaustavljen s drogom, slučaj preuzeo tužilac

Nad licem je izvršena kriminalistička obrada

Dobrovoljno predao drogu. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

17.3.2026

Policijski službenici Odjela krim. policije PU Čapljina 16. marta 2026. godine oko 11 sati su sprovodeći pojačane aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, na području Čapljine, u Ul. G. Šuška kontrolisali motocikl.

Njime je upravljao P.N. (2000) iz Čapljine. Isti je tom prilikom policijskim službenicima dobrovoljno predao neutvrđenu količinu suhe zeljaste tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuana.

Nad licem je izvršena kriminalistička obrada, a o svemu je upoznat tužilac.

# DROGA
# MUP HNK
# ČAPLJINA
# PU ČAPLJINA
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