Opljačkana benzinska pumpa u Grudama uz prijetnju pištoljem

U Grudama je jučer izvršena pljačka na benzinskoj pumpi “Hifa Petrol d.o.o.” uz prijetnju pištolja.

- Dana 22.03.2026. godine u 23:03 sati u PU Grude nazvao je T.V. (1975.) iz Gruda, djelatnik na benzinskoj postaji “Hifa Petrol d.o.o.” Sovići, općina Grude, i prijavio da je prije par minuta na navedenoj benzinskoj postaji nad njim izvršeno razbojništvo od strane NN maskirane osobe. Po prijavi su odmah postupili policijski službenici PU Grude, a prema navodima prijave NN počinitelj je uz prijetnju pištoljom prinudio djelatnika benzinske postaje da mu preda utržak, nakon čega se sa otuđenim novcem udaljio kroz stražnji izlaz. Neposredno prije počinjenja kaznenog djela Razbojništva iz članka 289. KZ FBiH došlo je do nestanka struje na navedenoj benzinskoj postaji. Policijski službenici PU Grude su odmah poduzeli mjere traganja za NN osobom, o svemu je izvješten dežurni tužitelj Kantonalnog tužilaštva ZHK, te se vrše očevidne radnje - naveli su iz MUP-a ZHK.