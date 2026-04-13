Mostarac od stana napravio laboratorij za uzgoj droge: Nećete vjerovati šta mu je sve pronađeno

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije, Odjeljenja za posebne namjene Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, postupajući po ranije prikupljenim operativnim saznanjima, a pod nadzorom postupajućeg tužioca te na temelju usmene naredbe Opštinskog suda u Mostaru, dana 12. 4. 2026. godine izvršili su pretres stana lica D. A. (2002.) iz Mostara.

Prilikom pretresa od istog lica privremeno su oduzete dvije veće prozirne PVC vreće sa sadržajem biljne materije koja asocira na opojnu drogu marihuanu, dvije digitalne vage za precizno mjerenje, staklena tegla s biljnom materijom koja asocira na halucinogene gljive, PVC vreće za pakovanje, mobilni aparat, improvizovani laboratorij za uzgoj biljaka u kojem se nalazi dvadeset osam komada stabljika koje asociraju na opojnu drogu Cannabis, kao i jedna LED svjetiljka za biljni uzgoj.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, lice D. A. lišeno je slobode i sprovedeno u službene prostorije Sektora kriminalističke policije, gdje je nad istim zavedena kriminalistička obrada.

Policijski službenici nastavljaju dalje aktivnosti pod nadzorom nadležnog tužilaštva, objavio je MUP HNK.