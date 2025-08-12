Policija u Ravnom zaplijenila zlato, krivotvoreni novac i drogu, dvije osobe uhapšene

Prilikom pretresa stambenog objekta u mjestu Trebinja, općina Ravno, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona pronašli su 26 poluga zlata ukupne težine 6,5 kilograma, određenu količinu krivotvorenog novca i drogu.

Kako je navedeno u saopćenju Ministarstva unutrašnjih poslova HNK-a, pretres je izveden u utorak, na osnovu ranije prikupljenih operativnih saznanja i pribavljene pismene naredbe Općinskog suda u Čapljini. Pretres su izvršili policijski službenici Uprave policije MUP-a HNK-a, Sektora kriminalističke policije i Policijske uprave Čapljina, pod nadzorom postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Mostar.

Tokom pretresa, policija je pronašla i oduzela 26 poluga zlata ukupne težine 6,5 kg, procijenjene vrijednosti preko 1.000.000 KM, za koje osumnjičeni nisu posjedovali dokaze o porijeklu niti su ih prijavili nadležnim organima prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu.

Također, oduzeta je određena količina novčanica eura u različitim apoenima za koje se sumnja da su krivotvorene, kao i uređaji koji se smatraju korištenim za izradu krivotvorenog novca.

Zaplijenjeni su i lažni dokumenti Savezne Republike Njemačke (lične karte i vozačke dozvole), te određena količina nepoznate materije koja podsjeća na opojnu drogu marihuanu, kao i manja količina nepoznate materije koja asocira na opojnu drogu kokain.

Tom prilikom uhapšene su dvije osobe, njemački državljani G. M. (1975.) i D. V. (1969.), koji se dovode u vezu sa izvršenjem više krivičnih djela. Oni će, uz izvještaj, biti predati na dalje postupanje nadležnom tužiocu Kantonalnog tužilaštva Mostar, navodi se u saopćenju.