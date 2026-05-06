Četiri osobe poginule u nesreći kod Novog Pazara, dvije teško povrijeđene

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći u blizini Novog Pazara, život su izgubile četiri osobe, dok su dvije zadobile povrede.

Nesreća se desila na magistralnom putu između Novog Pazara i Raške, a prema prvim informacijama, uzrok je sudar dva putnička automobila.

Iz policije su potvrdili da su tri osobe stradale na licu mjesta, dok je četvrta preminula nakon prijema u bolnicu.

Dvije povrijeđene osobe zbrinute su u Općoj bolnici u Novom Pazaru, gdje su im konstatovane teške tjelesne povrede.

Uviđaj je u međuvremenu završen, a saobraćaj na ovoj dionici bio je obustavljen nekoliko sati.