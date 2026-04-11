Profesor se oprostio od učenice Meleke koja je poginula u Novom Pazaru

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u petak, 10. aprila, na magistralnom putu u blizini Banjske petlje kod Novog Pazara, u kojoj su učestvovali električni romobil i putnički automobil marke Volkswagen Golf novopazarskih registarskih oznaka.

Prema informacijama s mjesta nesreće koje prenosi Sandzakpress.net, na električnom trotinetu nalazile su se dvije maloljetne djevojčice, tinejdžerskog uzrasta, koje su u sudaru zadobile povrede.

Kako javlja RTV Novi Pazar, jedna od njih (rođena 2010. godine) je preminula, dok se ljekari bore za život druge djevojčice.