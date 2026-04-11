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TUGA DO NEBA

Profesor se oprostio od učenice Meleke koja je poginula u Novom Pazaru

Naša srca su ispunjena tugom, naveo je

S mjesta nesreće. Sandžakpress.net

A. O.

11.4.2026

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u petak, 10. aprila, na magistralnom putu u blizini Banjske petlje kod Novog Pazara, u kojoj su učestvovali električni romobil i putnički automobil marke Volkswagen Golf novopazarskih registarskih oznaka.

Prema informacijama s mjesta nesreće koje prenosi Sandzakpress.net, na električnom trotinetu nalazile su se dvije maloljetne djevojčice, tinejdžerskog uzrasta, koje su u sudaru zadobile povrede.

Kako javlja RTV Novi Pazar, jedna od njih (rođena 2010. godine) je preminula, dok se ljekari bore za život druge djevojčice.

Posebno emotivna reakcija stigla je od njenog profesora Kemala Tokovića (Kemal Toković), koji se od svoje učenice oprostio dirljivim riječima na Facebooku.

U potresnoj poruci naveo je da je vijest o njenoj smrti primio s velikom tugom, naglašavajući da je bila primjer lijepog odgoja, blage naravi i čiste duše. 

Istakao je da je svojim prisustvom donosila radost svima koji su je poznavali, te da je njen odgoj bio na ponos porodici, prijateljima i školi.

- Naša srca su ispunjena tugom - naveo je.

# NESREĆA
# NOVI PAZAR
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