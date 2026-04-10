Užas kod Novog Pazara: Djevojčica poginula nakon sudara automobila i romobila

Na magistralnom putu u blizini Banjske petlje kod Novog Pazara danas, 10. aprila, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali električni romobil i putnički automobil marke Volkswagen Golf, novopazarskih registarskih oznaka.

Prema informacijama s lica mjesta koje prenosi Sandžakpres.net, na električnom romobilu nalazile su se dvije maloljetne djevojčice tinejdžerskog uzrasta koje su u sudaru zadobile povrede.

Jedna od njih, rođena 2010. godine, prema navodima RTV Novi Pazar, preminula je od zadobijenih povreda, dok se ljekari i dalje bore za život druge djevojčice.

Automobilom je upravljala žena, a tačan uzrok nesreće i sve okolnosti pod kojima je do nje došlo bit će poznati nakon završetka policijskog uviđaja.

Ova nesreća ponovo je otvorila pitanje sigurnosti korištenja električnih romobila u saobraćaju, posebno kada se kreću na frekventnim i brzim saobraćajnicama poput magistralnih puteva.