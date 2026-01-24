Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

EKIPE NA TERENU

Video / Sve u plamenu: Vatra progutala fabriku, kamenjaru i više magacina, širi se gust dim

Posebnu težinu situaciji daje činjenica da se radi o lako zapaljivim materijalima, zbog čega je vatra izuzetno teško obuzdati

Požar u Novom Pazaru. Screenshot / Instagram

A. O.

24.1.2026

Ogroman požar koji je jutros izbio u ulici Dimitrija Tucovića u Novom Pazaru i dalje pravi veliku štetu, a video snimak sa zadnje strane industrijskog kompleksa jasno pokazuje koliko je objekata istovremeno zahvaćeno vatrom.

Plamen je progutao fabriku EMA-TEX, kamenjaru Musić, kao i više magacina i skladišta repromaterijala, dok se gust dim širi cijelim područjem, prenosi Sandžak Danas.

Na terenu su i dalje sve raspoložive gradske službe, a vatrogasci gase požar sa svih strana – s prednje i zadnje strane objekata, koristeći ljestve i veliki broj vatrogasnih kamiona.

Posebnu težinu situaciji daje činjenica da se radi o lako zapaljivim materijalima, zbog čega je vatra izuzetno teško obuzdati.

Zbog razmjera požara, u pomoć su stigle i vatrogasne ekipe iz Sjenice, Tutina i Kraljeva, koje su se uključile u zajedničku akciju gašenja, prenosi Telegraf.rs.

Na licu mjesta nalaze se i ekipe Hitne pomoći, koje ukazuju prvu pomoć povrijeđenima, kao i interventna jedinica i saobraćajna policija, koja osigurava šire područje i reguliše saobraćaj", piše Instagram stranica "192_rs".

# SRBIJA
# POŽAR
# FABRIKA
# NOVI PAZAR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.