Policajci zaustavili Škodu pa pronašli drogu: Suvozač im predao džoint

Policijski službenici Policijske stanice Bugojno i službenici Tima za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga PU Bugojno danas su, u ulici Armije BiH, općina Bugojno izvršili kontrolu putničkog motornog vozila marke Škoda, kojim je upravljao F.V., rođen 2007. godine.

Na mjestu suvozača se nalazio M.M., rođen 2004. godine oba iz Travnika.

Tom prilikom suvozač je dobrovoljno predao ručno motanu cigaretu tzv. džoint ispunjenu NN suhom zeljastom koja asocira na opojnu drogu kanabis.

U saradnji sa nadležnim kantonalnim tužilaštvom, protiv osumnjičenog poduzimaju se zakonom propisane mjere i radnje, saopćeno je iz MUP-a SBK.