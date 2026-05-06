Ovo je mladić koji je bio za volanom automobila smrti u Novom Pazaru

Kristijan B. (19) poginuo je u saobraćajnoj nesreći kod Novog Pazara, u kojoj su izgubljena još tri života, nakon što je, pokušavajući da pretekne kolonu vozila, svojim automobilom "golf 7" direktno udario u "opel astru" koja se kretala iz suprotnog smjera. Prema nezvaničnim informacijama, mladić je imao probnu vozačku dozvolu, prenosi Telegraf.
Ukoliko se ove informacije potvrde, Kristijan u trenutku nesreće nije smio biti za volanom, jer vozači s probnom dozvolom ne smiju upravljati vozilom nakon 23 sata, a nesreća se dogodila oko 23.30.
Prijatelj u kritičnom stanju
Njegov prijatelj, koji je bio na mjestu suvozača, nalazi se u kritičnom stanju. U drugom vozilu tri osobe su poginule, dok je jedna kasnije preminula u bolnici. Prema prvim informacijama, u "Opel astri" su stradali muž, žena i njen brat, dok je još jedna osoba povrijeđena.
Kristijan B. bio je učenik privatne srednje škole u Novom Pazaru i pripremao se za maturu.
- Bio je mlad vozač i imao je probnu dozvolu, a taj automobil je prejak za početnika. To je snažno vozilo koje lako razvije veliku brzinu. Na toj dionici puta ljudi često voze brzo i dovoljna je jedna pogrešna procjena da dođe do tragedije. Ovo je velika tragedija, život je bio pred njim, tek je trebao završiti školu. Ne mogu da shvatim šta mu je bilo u glavi u tom trenutku - naveo je izvor.
Dodaje da se na toj dionici često događaju nesreće zbog velike brzine te da je mladić, najvjerovatnije, pogrešno procijenio situaciju prilikom preticanja.
Detalji nesreće
Do nesreće je došlo sinoć oko 23.30 sati kada je, prema prvim informacijama iz istrage, Kristijan B. prilikom preticanja više vozila prešao u suprotnu traku i direktno se sudario s "Opel astrom".
Na licu mjesta poginuli su vozači oba automobila, K. B. (19) i V. S. (69), kao i suvozač u "Opelu" M. V. (45). Još jedna putnica iz istog vozila, K. V. (56), podlegla je povredama u bolnici u Novom Pazaru. Prema nepotvrđenim informacijama, troje stradalih iz "opela" bili su članovi iste porodice — muž, žena i njen brat.
Tijela svih nastradalih upućena su na obdukciju, a uzeti su i uzorci krvi od svih učesnika nesreće, uključujući povrijeđene.
Sahrana poginulog mladića Kristijana B. zakazana je za sutra u 12 sati na Šestovskom groblju.
Tačan uzrok nesreće bit će utvrđen tokom istrage.