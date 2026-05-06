Ovo je mladić koji je bio za volanom automobila smrti u Novom Pazaru

Kristijan B. (19) poginuo je u saobraćajnoj nesreći kod Novog Pazara, u kojoj su izgubljena još tri života, nakon što je, pokušavajući da pretekne kolonu vozila, svojim automobilom "golf 7" direktno udario u "opel astru" koja se kretala iz suprotnog smjera. Prema nezvaničnim informacijama, mladić je imao probnu vozačku dozvolu, prenosi Telegraf.

Ukoliko se ove informacije potvrde, Kristijan u trenutku nesreće nije smio biti za volanom, jer vozači s probnom dozvolom ne smiju upravljati vozilom nakon 23 sata, a nesreća se dogodila oko 23.30.

Prijatelj u kritičnom stanju

Njegov prijatelj, koji je bio na mjestu suvozača, nalazi se u kritičnom stanju. U drugom vozilu tri osobe su poginule, dok je jedna kasnije preminula u bolnici. Prema prvim informacijama, u "Opel astri" su stradali muž, žena i njen brat, dok je još jedna osoba povrijeđena.

Kristijan B. bio je učenik privatne srednje škole u Novom Pazaru i pripremao se za maturu.